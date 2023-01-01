Видеокамера Sony HDR-CX405
Код товара : УТ-00066876
Артикул : @ HDRCX405B.CEL
27 990 ₽
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Характеристики
Фотосъёмка
Автоспуск
10 с.
Баланс белого
авто, в помещении, на улице, пользовательский
Одновременная съемка фото и видео
Есть
Цифровой зум
350х (совместно с оптическим)
Размер фотоизображения
4032 x 2272 (интерполяция), 1920 × 1080 (реальный)
Формат файла
JPEG
Цветовое пространство
sRGB
Съёмка видео
Битрейт
от 5 до 50 Мб/с
Видеосъемка
Full HD 50р / 25р
Минимальная освещенность
6 люкс (стандартный режим), 3 люкс (Low Lux режим)
Формат записи звука
Dolby Digital 2.0, MPEG-4 AAC-LC 2.0, MPEG-4 Linear PCM (48 кГц / 16 бит)
Источники питания
Питание
литий-ионный аккумулятор NP-BX1, 1240 мАч, 3.6 В, 4.5 Вт*ч.
Прочие особенности
Комплектация
аккумуляторный блок NP-BX1, адаптер переменного тока, кабель USB, кабель HDMI micro, руководство по эксплуатации
Физические характеристики
Вес
215 г
Вес (брутто), г
0.495
Объектив
Оптический зум
30х
Стабилизатор изображения
оптический Optical SteadyShot
Объектив
f 1.9-57 mm / 1.8-4.0 (26.8-804 мм в 35-мм эквиваленте)
Память и интерфейсы
Карта памяти
Memory Stick Micro и Micro SD/SDHC/SDXC
Матрица
Датчик изображения
1/5.8" (3.1 мм) Exmor R™ CMOS с обратной засветкой
Соотношение сторон
16:9
Число эффективных пикселей, Мп
2.29
Подсветка
Внешняя подсветка
есть разъем для аксессуаров
Описание
Не только развлечение для всей семьи
За высокими технологиями видеокамеры Handycam® скрывается тонкое знание человеческой природы — стремления к творчеству, созиданию, сопереживанию и изобретению новых способов разбудить эмоции. Кроме того, в этой видеокамере находит отражение концепция о простоте и удобстве работы без ущерба функциональности. Команда разработчиков Sony постаралась превратить видеосъемку в несложное и увлекательное занятие. Встречайте новую Handycam® — не просто новую видеокамеру, но новый способ превратить радость творчества в нечто осязаемое и разбудить лучшую сторону в дорогих вам людях.
Оптический стабилизатор Optical SteadyShot™ с интеллектуальным активным режимом
Более четкие кадры при видеосъемке в движении и при съемке с большим коэффициентом увеличения. Улучшенная технология стабилизации изображения компенсирует эффект дрожания камеры в 13 раз1 более эффективно в сравнении со стандартным стабилизатором.
Смотрите на жизнь в новом свете
Качество изображения видеокамеры Handycam® можно назвать непревзойдённым и является результатом уникального сочетания визуальных технологий и инженерной мысли. Оптика ZEISS, матрица Exmor R™ CMOS и процессор изображений BIONZ X™ — изображение рождается именно из этих составляющих. Диапазон фокусных расстояний начинается от 26,8 мм, а формат XAVC S со скоростью потока 50 Мбит/с позволяет запечатлеть мельчайшие детали и динамику в каждом кадре.
Широкоугольный объектив до 26,8 мм
Для съемки роскошных пейзажей и съемки внутри помещений — теперь в кадр попадет все, даже если нет возможности сделать шаг назад.
Оптический зум и цифровой зум Clear Image
Резкое изображение с минимальным понижением качества даже при использовании цифрового зума.
Профессиональный уровень видеозаписи любого сюжета
Более высокое качество изображения и расширенные возможности съемки
Формат XAVC S разработан на базе профессионального формата XAVC HD и обеспечивает возможность видеозаписи динамичных, богатых деталями сюжетов с высокой скоростью потока в высоком разрешении HD.
Матрица CMOS Exmor R
Светочувствительность в два раза выше по сравнению с обычной матрицей, что обеспечивает выдающийся результат при съемке в условиях недостаточной освещенности.
Процессор изображений BIONZ X
Скоростное преобразование данных, считываемых с матрицы, в яркие видеоролики и фотографии с высоким разрешением и естественной текстурой.
Объектив ZEISS
В сочетании с матрицей Exmor R™ и процессором BIONZ X™ объектив ZEISS обеспечивает исключительное качество оптических характеристик и результат.
Встроенный кабель для удобства подключения к компьютеру и быстрой зарядки
Уложенный в наручный ремешок USB-кабель устраняет необходимость брать с собой неудобный дополнительный USB-кабель или адаптер переменного тока. Для зарядки без компьютера используйте компактный AC-USB-адаптер (не входит в комплект поставки).
Больше функций. Больше развлечений:
Highlight Movie Maker
Смотрите и делитесь яркими видеороликами, применяя к ним эффекты перехода и добавляя музыкальное оформление.
Motion Shot Video
Объединяйте серию кадров с одно изображение с помощью наложения и проследите движение динамичных сцен в мельчайших подробностях.