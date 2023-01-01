Описание

Не только развлечение для всей семьи

За высокими технологиями видеокамеры Handycam® скрывается тонкое знание человеческой природы — стремления к творчеству, созиданию, сопереживанию и изобретению новых способов разбудить эмоции. Кроме того, в этой видеокамере находит отражение концепция о простоте и удобстве работы без ущерба функциональности. Команда разработчиков Sony постаралась превратить видеосъемку в несложное и увлекательное занятие. Встречайте новую Handycam® — не просто новую видеокамеру, но новый способ превратить радость творчества в нечто осязаемое и разбудить лучшую сторону в дорогих вам людях.

Оптический стабилизатор Optical SteadyShot™ с интеллектуальным активным режимом

Более четкие кадры при видеосъемке в движении и при съемке с большим коэффициентом увеличения. Улучшенная технология стабилизации изображения компенсирует эффект дрожания камеры в 13 раз1 более эффективно в сравнении со стандартным стабилизатором.

Смотрите на жизнь в новом свете

Качество изображения видеокамеры Handycam® можно назвать непревзойдённым и является результатом уникального сочетания визуальных технологий и инженерной мысли. Оптика ZEISS, матрица Exmor R™ CMOS и процессор изображений BIONZ X™ — изображение рождается именно из этих составляющих. Диапазон фокусных расстояний начинается от 26,8 мм, а формат XAVC S со скоростью потока 50 Мбит/с позволяет запечатлеть мельчайшие детали и динамику в каждом кадре.

Широкоугольный объектив до 26,8 мм

Для съемки роскошных пейзажей и съемки внутри помещений — теперь в кадр попадет все, даже если нет возможности сделать шаг назад.

Оптический зум и цифровой зум Clear Image

Резкое изображение с минимальным понижением качества даже при использовании цифрового зума.

Профессиональный уровень видеозаписи любого сюжета

Более высокое качество изображения и расширенные возможности съемки

Формат XAVC S разработан на базе профессионального формата XAVC HD и обеспечивает возможность видеозаписи динамичных, богатых деталями сюжетов с высокой скоростью потока в высоком разрешении HD.

Матрица CMOS Exmor R

Светочувствительность в два раза выше по сравнению с обычной матрицей, что обеспечивает выдающийся результат при съемке в условиях недостаточной освещенности.

Процессор изображений BIONZ X

Скоростное преобразование данных, считываемых с матрицы, в яркие видеоролики и фотографии с высоким разрешением и естественной текстурой.

Объектив ZEISS

В сочетании с матрицей Exmor R™ и процессором BIONZ X™ объектив ZEISS обеспечивает исключительное качество оптических характеристик и результат.

Встроенный кабель для удобства подключения к компьютеру и быстрой зарядки

Уложенный в наручный ремешок USB-кабель устраняет необходимость брать с собой неудобный дополнительный USB-кабель или адаптер переменного тока. Для зарядки без компьютера используйте компактный AC-USB-адаптер (не входит в комплект поставки).

Больше функций. Больше развлечений:

Highlight Movie Maker

Смотрите и делитесь яркими видеороликами, применяя к ним эффекты перехода и добавляя музыкальное оформление.

Motion Shot Video

Объединяйте серию кадров с одно изображение с помощью наложения и проследите движение динамичных сцен в мельчайших подробностях.