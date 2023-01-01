Ручка-хват Sony GP-X1EM Grip Extension для A9, A7R III, A7 III

0 0 отзывов Код товара : УТ-00017021 Артикул : GPX1EM.SYH

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GP-X1EM – рукоятка-удлинитель, позволяющая надежнее удерживать камеру и комфортно работать с тяжелой оптикой. Задать вопрос 8 990 ₽ Купить Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Описание GP-X1EM – рукоятка-удлинитель, выполненная в дизайне α9. Позволяет надежнее удерживать камеру и комфортно работать с тяжелой оптикой.

Размеры (Ш × В × Г): 95 x 56 мм

Материал: Алюминий

Вес: 73 г Совместимые камеры: Sony a9 (ILCE-9), a7R III (ILCE-7RM3), a7 III (ILCE-7M3), a7 II (ILCE-7M2) , a7R II (ILCE-7RM2), a7S ii (ILCE-7SM2).

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