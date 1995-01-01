GP-VPT3 - ваш идеальный спутник: рукоятка для съемки три в одном с отсоединяемым беспроводным пультом дистанционного управления. Это одновременно рукоятка для съемки, которая легко поворачивается для съемки селфи или обычной съемки, и небольшой штатив для установки камеры.

Простое дистанционное управление камерой с помощью отсоединяемого пульта

Беспроводное подключение к камере и эргономичный дизайн обеспечат удобство работы с рукояткой для съемки, поскольку ключевые элементы управления камерой можно легко нажимать большим пальцем. Кроме того, рукоятку можно преобразовать в небольшой штатив и отсоединить пульт дистанционного управления, что позволит беспрепятственно управлять камерой даже на расстоянии - это идеальный вариант для съемки с фиксированной композицией и групповой съемки.

Ручная съемка под разными углами и в разных направлениях

Благодаря своей форме рукоятка с прикрепленной камерой надежно держится в руке, так что вы можете легко регулировать угол наклона, держа камеру в руке. Удобная кнопка позволяет одним плавным движением разблокировать головку и повернуть камеру на себя для съемки селфи.

Рукоятка, которая легко превращается в штатив

Рукоятка быстро преобразуется в штатив. Ведите ручную съемку с помощью рукоятки или же раскройте ее, преобразовав в штатив, для стабильной фото- и видеосъемки, групповых фотографий, съемки пейзажей или индивидуальной съемки.

Допустимая нагрузка: 1,5 кг

Вес прикрепляемой камеры вместе с установленным объективом должен быть не более 1,5 кг для ручной съемки с неподвижной рукояткой или же съемки со стабилизацией, где рукоятка используется в качестве штатива.

Использование в виде штатива и дистанционное управление камерой

Открепляемый беспроводной пульт дистанционного управления обеспечивает еще больше гибкости при съемке. Установив камеру на раскрытую рукоятку в виде штатива, просто отсоедините пульт дистанционного управления от магнитного крепления и снимайте фотографии и видео, а также управляйте ключевыми параметрами на расстоянии приблизительно 10 м

Световой индикатор дистанционного управления и состояния камеры

Во время съемки можно легко проверить дистанционное управление и состояние камеры по горящему или мигающему светодиодному индикатору.

Характеристики: