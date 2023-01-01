Ручка-штатив SONY GP-VPT2BT продолжает идеи, заложенные в первом поколении таких ручек (GP-VPT1), только теперь – с беспроводным управлением по Bluetooth. Как рукоятка, она значительно снижает раскачивание камеры, особенно при съемке видео. Кнопки управления позволяют делать снимки, запускать и останавливать видеозапись, управлять зумом. Кнопка C1 может быть назначена на одну из функций по выбору (например, на активацию автофокуса). Поскольку соединение не требует проводов, все разъемы остаются закрыты заглушками, тем самым защищены от попадания пыли или влаги.