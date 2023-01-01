Ручка-штатив Sony GP-VPT1 с дистанционным управлением
Код товара : УТ-00033624
Артикул : GPVPT1.CE7
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 6 месяцев
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Характеристики
Прочие особенности
Комплектация
ручка-штатив, чехол, ремешок на запястье
Характеристики
Материал
пластик, резина
Максимальная высота
11 см
Физические характеристики
Вес
115 г
Вес (брутто), г
0.190
Описание
Все знают про специальные стедикамы, но мало кто догадывается, что даже простая пистолетная ручка позволяет значительно сократить мелкое дрожание камеры в руках, особенно если речь идет про съемку видео на фотоаппараты. GP-VPT1 – не просто ручка, но еще и пульт управления камерой. На ручке расположены кнопки для начала / остановки видеозаписи, а также для создания фотоснимка. Посередине – ползунок зума, который работает с Power Zoom объективами (такими как 16-50 PZ, 18-105 PZ, 18-200 PZ). Наконец, Sony GP-VPT1 может работать в качестве короткой селфи-ручки и простого настольного штатива.
GP-VPT1 подключается к камере через Multi Terminal разъем (USB micro B). Небольшой размер делает ее интресным инструментом как для видеоблогеров, так и для профессиональных операторов.