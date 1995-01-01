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    Видеокамера Sony FX30 Body (ILME-FX30) (уцененный)

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    0 отзывов

    Код товара : УТ-00076399

    Артикул : @ ILME-FX30 (у)

    • FX30 Body (ILME-FX30)
    • FX30 Body (ILME-FX30)
    • FX30 Body (ILME-FX30)
    • FX30 Body (ILME-FX30)
    • FX30 Body (ILME-FX30)
    • FX30 Body (ILME-FX30)
    • FX30 Body (ILME-FX30)
    • FX30 Body (ILME-FX30)
    • FX30 Body (ILME-FX30)
    • FX30 Body (ILME-FX30)
    • FX30 Body (ILME-FX30)
    • FX30 Body (ILME-FX30)
    • FX30 Body (ILME-FX30)
    • FX30 Body (ILME-FX30)
    • FX30 Body (ILME-FX30)
    • FX30 Body (ILME-FX30)
    • FX30 Body (ILME-FX30)
    • FX30 Body (ILME-FX30)
    • FX30 Body (ILME-FX30)

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    Причина уценки:

    повреждена упаковка

    Снят с продажи

    К сожалению товар снят с продажи, но вы можете найти похожие товары.

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    Характеристики
    Описание
    Видео
    Аксессуары
    Отзывы0

    Описание

    Компактная видеокамера со сменной оптикой Sony FX30 является младшей моделью по отношению к FX3 – здесь используется APS-C матрица вместо полнокадровой. FX30 поддерживает 4К и Full HD съемку со скоростью до 120 кадров/с (10 бит 4:2:2), а также 4.6К 60р RAW видео при использовании внешнего рекордера, по HDMI. 4К записывается методом супердискретизации (oversampling) из 6К, что дополнительно повышает резкость и улучшает передачу мелких деталей изображения. Во всех разрешениях поддерживается как междукадровое (Long GOP), так и внутрикадровое сжатие (All-Intra). Матрица снабжена системой 5-осевой стабилизации с гироскопическими датчиками: информация о смещении камеры записывается в метаданные, что повышает эффективность дополнительной электронной стабилизации при использовании фирменного программного обеспечения Sony Catalyst Browse. Все вместе это позволяет снимать видео с рук, получая при этом практически такой же плавный видеоряд, как если бы вы использовали внешний электронный или механический стабилизатор. 

    Профиль S-Cinetone обеспечивает кинематографическую цветопередачу, с умеренно-мягким контрастом и приятной передачей всех оттенков кожи. Кроме того, это гарантирует отличную совместимость со старшими камерами Sony, такими как FX3, FX6 и так далее: вы можете использовать несколько разных моделей, которые будут совпадать по цветопередаче. Использование гаммы S-Log3 позволяет сохранить около 14 ступеней динамического диапазона – даже при записи в сжатых форматах, на карту памяти. Камера поддерживает загрузку пользовательских 3D LUT профилей изображения в формате CUBE: LUT можно применить только к выводу на дисплей, чтобы вы могли лучше представлять себе итоговое изображение, когда снимаете в «плоском» Log профиле, LUT также можно применить к самой записи – как на карту памяти, так и по HDMI. При подключении внешнего рекордера по HDMI (Atomos Ninja V, Ninja V+ или Shogun Connect) доступна запись в Apple ProRes RAW или ProRes 422.

    При съемке в Log также можно зафиксировать светочувствительность в двух базовых значениях (ISO 800 и 2500) с ручным или автоматическим (Cine EI, Cine El Quick) переключением между ними – это должно обеспечить наиболее чистое от шума изображение (при том условии, что вы в достаточной степени контролируете освещенность сцены). При съемке в репортажном стиле, с непредсказуемой освещенностью, можно использовать обычный авто режим (Flexible ISO). Матрица FX30 обладает двойным базовым (нативным) ISO: ISO 100 / 320 в стандартных профилях изображения и при записи в HLG, ISO 125 / 400 в S-Cinetone, ISO 800 / 2500 в S-Log3. При повышении чувствительности камера переключается с одной цепи усиления сигнала на другую, что снижает уровень шума на высоких ISO.  

    Камера поддерживает самые современные алгоритмы гибридного автофокуса Sony: работает распознавание лиц, глаз, также возможно зарегистрировать лица в памяти камеры, чтобы она отдавала им приоритет при одновременном присутствии нескольких человек в кадре. Технология Real-time Eye AF также работает с птицами и животными. Скорость переведения фокуса с одной дистанции на другую, а также чувствительность автофокуса (скорость реакции на появление новых объектов в кадре) настраиваются через меню камеры. При использовании оригинальных объективов Sony также доступна функция электронной коррекции «дыхания фокуса»: при изменении дистанции фокусировки границы кадра не смещаются.

    Sony FX30 выполнена в очень компактном и легком корпусе из магниевого сплава. Ее можно без проблем использовать в труднодоступных местах, на автомобильных креплениях, кранах, веревочных каретках, аэроплатформах. Встроенная система активного охлаждения не дает камере перегреваться даже при интенсивной съемке в жаркие летние дни. При этом камера обладает защитой от пыли и влаги, а также может использоваться при отрицательных температурах окружающего воздуха: вплоть до -20° С. Несколько штативных гнезд, расположенных со всех сторон, позволяют устанавливать дополнительные аксессуары: например, рукоятку с XLR аудиоинтерфейсом. Если же на камеру требуется навесить много дополнительного оборудования, вы можете использовать уже существующие клетки от Sony FX3. 

    Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.