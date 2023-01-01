Описание

Широкоугольный зум от 16 до 35 mm для создания выразительной перспективы

Постоянная диафрагма T3.1 (F2.8) от широкого положения до телефото позволяет получить великолепное боке, глубину сцены и показывает лучшую эффективность при слабом освещении

Два уникальных оптических элемента от Sony - XA (extreme aspherical) с точностью обработки поверхности 0.01 микрон минимизируют дисторсию и способствуют получению красивого эффекта боке

Уникальное покрытие линз Nano AR Coating подавляет паразитные отражения, обеспечивая неизменно высокий контраст и четкость

Механизм SuperSonic Motor с прямым приводом системы плавающего фокуса

Съемный сервозум - управляйте объективом с помощью камеры или ручки масштабирования для аккуратного, постепенного изменения ФР, подходящего для плавных драматических или рекламных видео

Ручная фокусировка с линейным откликом обеспечивает плавный фокус без задержек

Больше возможностей для создателей контента - шаг насечки колец на объективе и диаметр линзы соответствуют отраслевым стандартам, обеспечивая совместимость с широким спектром аксессуаров, от компендиумов до систем следящей фокусировки

Пыле- и влагостойкая конструкция обеспечивает высокую надежность в сложных условиях

Объектив Sony FE C 16-35mm T3.1 G Cine создан на оптической схеме FE 16-35mm f/2.8 GM, но имеет ряд важных отличий: сервопривод трансфокатора (зума), возможность полностью ручной (механической) фокусировки и бесшумного (бесступенчатого) вращения кольца диафрагмы.

Сервопривод позволяет оператору изменять фокусное расстояние с постоянной скоростью, плавно и без рывков. Привод имеет 2 скорости работы (H и L), которые переключаются ползунком слева. При необходимости (например, при установке камеры на внешний стабилизатор) его можно снять и использовать другие внешние моторы.

В отличие от FE 16-35mm f/2.8 GM, в котором используется только электронная фокусировка (так называемый «focus-by-wire»), 16-35mm T3.1 G Cine можно перевести в режим прямой механической фокусировки с жесткими ограничителями хода. Длина хода составляет 120°, на корпус нанесена шкала в метрах для возможности грубой наводки без использования видоискателя. При этом у оператора есть возможность использовать автоматическую фокусировку через камеру, со всеми преимуществами современных алгоритмов автофокуса Sony.

Также здесь присутствует кольцо для управления диафрагмой, отсутствующее у FE 16-35mm f/2.8 GM. Как и все остальные кольца, оно оснащено жесткими зубцами со стандартным шагом 0.8, что позволяет использовать внешние приводы. Кольцо диафрагмы может переключаться между ступенчатым и бесступенчатым режимами работы, вы также можете управлять диафрагмой через камеру, в ручном или автоматическом режиме.

Объектив создан в таких размерах, чтобы быть совместимым с широким спектром аксессуаров других производителей, включая компендиумы, держатели листовых фильтров, внешние приводы фокусировки, трансфокации, диафрагмы и так далее.