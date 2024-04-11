Объектив Sony FE 90mm f/2.8 Macro G OSS (состояние 5) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00074859 Артикул : б/у-ЗВ39 К 2024-04-11

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Задать вопрос Причина уценки: Минимальные следы эксплуатации. 60 000 ₽ Заказать Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Код товара: 139859 Байонет: Sony FE

Диаметр резьбы для светофильтра: 62 мм Фокусное расстояние фикс-объектива: 90 мм

Минимальное расстояние фокусировки: 0.28 м Число групп элементов: 11

Число элементов: 15

Число асферических элементов: 1

Число низкодисперсных элементов: 2 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 5

Комплектация: объектив, две крышки, бленда, коробка.

Гарантия 90 дней.

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