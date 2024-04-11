Объектив Sony FE 90mm f/2.8 Macro G OSS (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00074859
Артикул : б/у-ЗВ39 К 2024-04-11
Причина уценки:
Минимальные следы эксплуатации.
60 000 ₽
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 139859
Байонет: Sony FE
Диаметр резьбы для светофильтра: 62 мм
Фокусное расстояние фикс-объектива: 90 мм
Минимальное расстояние фокусировки: 0.28 м
Число групп элементов: 11
Число элементов: 15
Число асферических элементов: 1
Число низкодисперсных элементов: 2
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 5
Комплектация: объектив, две крышки, бленда, коробка.
Гарантия 90 дней.
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