Объектив Sony FE 85mm f/1.8 (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00073933
Артикул : б/у-Н1 КС 2024-03-12
Причина уценки:
Незначительные следы использования.
Гарантия 14 дней
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
Код товара: 138933
Описание:
Объектив Sony FE 85mm f/1.8 - это высококачественный портретный объектив с фиксированным фокусным расстоянием, который обеспечивает превосходное качество изображения и отличную боке. Оптическая конструкция обеспечивает высокую резкость, контрастность и естественное воспроизведение цветов.
Характеристики:
Фокусное расстояние: 85 мм.
Максимальная апертура: f/1.8.
Оптическая схема: 9 элементов в 8 группах, включая один элемент среднего стекла (ED) и один элемент супер-экстра-низкой дисперсии (ED) для улучшения четкости и минимизации аберраций.
Фокусировка: Линейный мотор для быстрой и точной автофокусировки.
Минимальное расстояние фокусировки: 0.8 м.
Диаметр фильтра: 67 мм.
Совместимость: Совместим с камерами Sony с байонетом E-mount.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5, незначительные следы использования;
Комплектация: крышки; 1812416;
Гарантия 14 дней.