Описание

Код товара: 138933

Описание:

Объектив Sony FE 85mm f/1.8 - это высококачественный портретный объектив с фиксированным фокусным расстоянием, который обеспечивает превосходное качество изображения и отличную боке. Оптическая конструкция обеспечивает высокую резкость, контрастность и естественное воспроизведение цветов.

Характеристики:

Фокусное расстояние: 85 мм.

Максимальная апертура: f/1.8.

Оптическая схема: 9 элементов в 8 группах, включая один элемент среднего стекла (ED) и один элемент супер-экстра-низкой дисперсии (ED) для улучшения четкости и минимизации аберраций.

Фокусировка: Линейный мотор для быстрой и точной автофокусировки.

Минимальное расстояние фокусировки: 0.8 м.

Диаметр фильтра: 67 мм.

Совместимость: Совместим с камерами Sony с байонетом E-mount.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5, незначительные следы использования;

Комплектация: крышки; 1812416;

Гарантия 14 дней.