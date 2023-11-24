Объектив Sony FE 85mm f/1.8 (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00071733
Артикул : б/у-Ф1 К 2023-11-24/01
Причина уценки:
Небольшие следы эксплуатации, потёртости на корпусе, маленькие царапинки на передней линзе.
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 90 дней
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
Код товара: 136733
Тип объектива стандартный, телеобъектив, Фиксированный фокус, фикс
Фокусное расстояние постоянное
Мин. фокусное расстояние 1.8 мм
Кратность зума 2.2x
Фокусное расстояние фикс-объектива 85 мм
Минимальное расстояние фокусировки 0.8 м
Диафрагма
Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии 1.8
Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии 1.8
Минимальная диафрагма (F) 22
Число лепестков диафрагмы 9
Крепление
Байонет Sony E
Диаметр резьбы для светофильтра 67 мм
Линзы
Число групп элементов 8
Число элементов 9
Число низкодисперсных элементов 1
Размеры и вес
Диаметр 78 мм
Длина 82 мм
Вес 371 г
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние :
# 1959026
Комплектация: передняя и задняя крышки, коробка, бленда.
Гарантия 90 дней.