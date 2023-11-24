Описание

Код товара: 136733

Тип объектива стандартный, телеобъектив, Фиксированный фокус, фикс

Фокусное расстояние постоянное

Мин. фокусное расстояние 1.8 мм

Кратность зума 2.2x

Фокусное расстояние фикс-объектива 85 мм

Минимальное расстояние фокусировки 0.8 м

Диафрагма

Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии 1.8

Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии 1.8

Минимальная диафрагма (F) 22

Число лепестков диафрагмы 9

Крепление

Байонет Sony E

Диаметр резьбы для светофильтра 67 мм

Линзы

Число групп элементов 8

Число элементов 9

Число низкодисперсных элементов 1

Размеры и вес

Диаметр 78 мм

Длина 82 мм

Вес 371 г

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние :

# 1959026

Комплектация: передняя и задняя крышки, коробка, бленда.

Гарантия 90 дней.