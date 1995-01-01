Sony FE 85mm f/1.4 GM II – обновленная и усовершенствованная версия оригинального 85/1.4 G Master от Sony. Объектив стал ощутимо легче (642 г против 820), немного тоньше в диаметре, обновлен привод фокусировки и, конечно, сама оптическая схема стала более сложной: теперь она включает 14 элементов вместо 11 в первой версии. Подробнее ниже.

Корпус

Новый объектив обзавелся блокиратором кольца диафрагмы: если вам удобнее управлять ею через камеру, кольцо можно заблокировать в положении «Авто», чтобы вы не могли случайно сбить настройки экспозиции. Как и в первой версии, кольцо может вращаться как с отсечками (кликами) по 1/3 ступени, так и без них, свободно. Между кольцами фокусировки и диафрагмы теперь располагается не одна, а сразу две кнопки Fn, функции которых можно задать через меню камеры. Как и все профессиональные объективы, FE 85mm f/1.4 GM II обладает защитой от пыли и влаги. Разница по весу заметна довольно сильно – почти 200 грамм. Новый объектив лучше балансируется в связке с камерой: не возникает ощущения, что он перевешивает всю конструкцию вперед.

Автофокус

Вместо старых кольцевых SSM моторов, которые применялись еще в оптике для зеркальных камер Sony, FE 85mm f/1.4 GM II оснащен двумя современными линейными xD (Extreme Dynamic) моторами, которые работают практически бесшумно и очень быстро. По результатам тестирования Sony, скорость фокусировки по неподвижным целям выросла до 3 раз, а отслеживание движущихся объектов стало до 7 раз более эффективным, что позволяет ловить яркие кадры буквально на лету. Объектив полностью совместим с камерой a9 III и поддерживает ее уникальную фотосъемку с автофокусом при скорости 120 кадров/с. При необходимости съемки с ручным фокусом объектив поддерживает линейный ответ на вращение кольца, а общую длину хода от минимальной дистанции до бесконечности можно задать через меню камеры.

Оптическая схема и качество изображения

FE 85mm f/1.4 GM II использует более сложную оптическую схему. Как можно видеть из схематичного рисунка от производителя, передние 4 элемента почти не изменились, а вот сзади стекол стало значительно больше – было 7, а стало 10. Из специальных элементов используется 2 «экстремально асферических» XA и 2 со сверхнизкой дисперсией. В итоге при съемке на открытой диафрагме изображение стало заметно резче, что можно видеть и из графиков MTF. Графики вообще показывают довольно необычную кривую, когда контрастность чуть в стороне от центра кадра оказывается выше, чем в центре, а снижение к самым границам кадра откровенно незначительное. Определенную роль в этом сыграло добавление второго асферического элемента. Коротко говоря, объектив выдает практически максимум резкости на f/1.4 и закрытие диафрагмы имеет смысл только в том случае, если вы хотите получить большую ГРИП, чтобы снимаемый объект поместился в фокус целиком.

Виньетирование совсем незначительное – около 1 ступени экспозиции при съемке на f/1.4, дисторсия также еле заметна – менее 0.5%, подушкообразная. Оба этих типа аберраций вы вообще не заметите, если снимаете в JPEG с автоматическими коррекциями или «проявляете» RAW с применением профилей объектива. Достаточно заметным осталось «дыхание фокуса», что может быть важно для съемки видео – границы кадра довольно заметно смещаются при переведении фокуса. Впрочем, это тоже могут автоматически исправить современные камеры Sony. Существенно снизились хроматические аберрации, в особенности в расфокусированных областях, что раньше могло испортить боке. Характер боке в целом не претерпел заметных изменений: размытие очень мягкое, у бликов от расфокусированных источников света нет пористой структуры, при наличии множества мелких деталей на фоне не возникает эффект «нервозности», контуризации. Благодаря 11-лепестковой скругленной диафрагме блики сохраняют округлую форму при диафрагмировании, что всегда приятно для глаз. При съемке на открытой диафрагме ближе к краям кадра блики принимают вытянутую форму («кошачьи глазки») – это характерно практически для всех светосильных объективов, эффект пропадает при закрытии диафрагмы на 1-2 ступени. Что касается бликов при контровом освещении, объектив прекрасно с ними справляется, чтобы поймать сильный ореол вам придется очень сильно потрудиться с подбором положения относительно источника света.

В целом, Sony FE 85mm f/1.4 GM II – это отличное обновление профессионального портретного объектива. Заметнее всего улучшилась скорость автофокуса, много улучшений по качеству изображения и эргономике – этот объектив заслуженно причислен к серии G Master.

Характеристики