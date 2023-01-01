Объектив Sony FE 85mm f/1.4 GM (SEL-85F14GM)
Код товара : УТ-00008667
Артикул : SEL85F14GM.SYX
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Характеристики
Характеристики
Байонет
Sony E
Диаметр светофильтра, мм
77
Относительное отверстие
f/1.4
Минимальная диафрагма
f/16
Минимальная дистанция фокусировки
0,80 м
Угол поля зрения
19°
Конструкция объектива
11 элементов в 8 группах
Физические характеристики
Вес
820 г
Размеры товара
89.5 x 107.5 мм (д/ш)
Комплектация
Комплектация
Передняя защитная крышка объектива диаметром 77 мм, задняя защитная крышка объектива, чехол для объектива, бленда
Описание
Объектив FE 85 мм F1.4 GM (SEL85F14GM) оснащен новым асферическим элементом XA (extreme aspherical), а также тремя элементами из ED стекла, которые работают совместно таким образом, чтобы сфокусированная область фиксировалась с чрезвычайно высокой резкостью, а окружающие несфокусированные участки кадра плавно растворялись, образуя прекрасный мягкий фон. Он оснащен циркулярной диафрагмой с 11 лепестками – самое большое число лепестков, использованное когда-либо в объективе, – которые гарантируют плавный и привлекательный эффект боке. На внешней стороне новая модель имеет разработанное Sony оригинальное покрытие Nano AR, которое особенно важно для портретного объектива, поскольку уменьшает засветку и паразитные изображения, даже если объект находится на ярко освещенном фоне, в контровом свете или в аналогичных сложных условиях освещения.
Для точной автофокусировки объектив FE 85 мм F1.4 GM снабжен кольцевым SSM-приводом фокусировки, который обеспечивает достаточную мощность и скорость для перемещения большой и тяжелой фокусной группы элементов объектива. Он также оснащен двумя датчиками положения, чтобы обеспечивать в процессе фокусировки безупречное управление большими и тяжелыми элементами объектива.
Этот новый профессиональный портретный объектив защищен от пыли и влаги, оснащен кольцом управления диафрагмой с возможностью включения/выключения перемещения по шагам, которое можно настраивать в зависимости от того, снимает пользователь фото или видео. Предусмотрены также переключатель ручной/автоматической автофокусировки AF/MF и кнопка блокировки фокуса. Ограничения относятся к работе автофокусировки во время видеосъемки при использовании с некоторыми корпусами камер. Для некоторых камер может понадобиться модернизация программного обеспечения, чтобы обеспечить совместимость объектива FE 85 мм F1.4 GM во время видеосъемки.