Описание

Объектив FE 85 мм F1.4 GM (SEL85F14GM) оснащен новым асферическим элементом XA (extreme aspherical), а также тремя элементами из ED стекла, которые работают совместно таким образом, чтобы сфокусированная область фиксировалась с чрезвычайно высокой резкостью, а окружающие несфокусированные участки кадра плавно растворялись, образуя прекрасный мягкий фон. Он оснащен циркулярной диафрагмой с 11 лепестками – самое большое число лепестков, использованное когда-либо в объективе, – которые гарантируют плавный и привлекательный эффект боке. На внешней стороне новая модель имеет разработанное Sony оригинальное покрытие Nano AR, которое особенно важно для портретного объектива, поскольку уменьшает засветку и паразитные изображения, даже если объект находится на ярко освещенном фоне, в контровом свете или в аналогичных сложных условиях освещения.

Для точной автофокусировки объектив FE 85 мм F1.4 GM снабжен кольцевым SSM-приводом фокусировки, который обеспечивает достаточную мощность и скорость для перемещения большой и тяжелой фокусной группы элементов объектива. Он также оснащен двумя датчиками положения, чтобы обеспечивать в процессе фокусировки безупречное управление большими и тяжелыми элементами объектива.

Этот новый профессиональный портретный объектив защищен от пыли и влаги, оснащен кольцом управления диафрагмой с возможностью включения/выключения перемещения по шагам, которое можно настраивать в зависимости от того, снимает пользователь фото или видео. Предусмотрены также переключатель ручной/автоматической автофокусировки AF/MF и кнопка блокировки фокуса. Ограничения относятся к работе автофокусировки во время видеосъемки при использовании с некоторыми корпусами камер. Для некоторых камер может понадобиться модернизация программного обеспечения, чтобы обеспечить совместимость объектива FE 85 мм F1.4 GM во время видеосъемки.