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Объектив Sony Zeiss Sonnar T* FE 55mm f/1.8 ZA (уцененный)

  • Zeiss Sonnar T* FE 55mm f/1.8 ZA
  • Zeiss Sonnar T* FE 55mm f/1.8 ZA
  • Zeiss Sonnar T* FE 55mm f/1.8 ZA
  • Zeiss Sonnar T* FE 55mm f/1.8 ZA
  • Zeiss Sonnar T* FE 55mm f/1.8 ZA
  • Zeiss Sonnar T* FE 55mm f/1.8 ZA
  • Zeiss Sonnar T* FE 55mm f/1.8 ZA
Код товара:УТ-00097698
Артикул:@ SEL55F18Z (у)

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Стандартный дискретный объектив с фокусным расстоянием 55 мм и максимальной светосилой f/1.8 обеспечивает высокую контрастность и резкость и подходит для полнокадровых камер с байонетом Е. Он позволяет добиться выразительного размытия фона и выделить объект в кадре. Благодаря большому отверстию диафрагмы можно снимать с рук в условиях низкой освещенности и получать резкие и четкие изображения.

Максимальная светосила f/1.8 для широких творческих возможностей
Знаменитый уровень контрастности и резкости оптики ZEISS позволят раскрыть весь потенциал полнокадровых камер с байонетом E, а максимальная светосила f/1.8 идеально подходит для создания красивого эффекта дефокусировки.

Sony и Zeiss объединяют усилия для достижения лучшего качества изображений
Прецизионная оптическая конструкция объединяет в себе лучшие технологии ZEISS и Sony, в том числе покрытие T* для снижения уровня всех видов аберрации, и обеспечивает поразительную резкость и контрастность изображения по всей площади кадра.

Плавная дефокусировка повышает глубину и объем изображения
Передовая оптическая конструкция и 9-лепестковая циркулярная диафрагма обеспечивают красивое размытие фона и естественным образом распределяет свет в кадре для достижения глубины и объема изображения.

Уверенность при съемке в любой ситуации
Пылевлагозащищенная конструкция этого объектива гарантирует надежность и отказоустойчивость в самых разнообразных и сложных условиях съемки.