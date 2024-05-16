Объектив Sony FE 55mm f/1.8 ZA Carl Zeiss Sonnar T* (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00076510
Артикул : б/у-М163 К 2024-05-16
Причина уценки:
Как новый
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 141510
Стандартный дискретный объектив с фокусным расстоянием 55 мм и максимальной светосилой f/1.8 обеспечивает высокую контрастность и резкость и подходит для полнокадровых камер с байонетом Е. Он позволяет добиться выразительного размытия фона и выделить объект в кадре. Благодаря большому отверстию диафрагмы можно снимать с рук в условиях низкой освещенности и получать резкие и четкие изображения.
Максимальная светосила f/1.8 для широких творческих возможностей
Знаменитый уровень контрастности и резкости оптики ZEISS позволят раскрыть весь потенциал полнокадровых камер с байонетом E, а максимальная светосила f/1.8 идеально подходит для создания красивого эффекта дефокусировки.
Sony и Zeiss объединяют усилия для достижения лучшего качества изображений
Прецизионная оптическая конструкция объединяет в себе лучшие технологии ZEISS и Sony, в том числе покрытие T* для снижения уровня всех видов аберрации, и обеспечивает поразительную резкость и контрастность изображения по всей площади кадра.
Плавная дефокусировка повышает глубину и объем изображения
Передовая оптическая конструкция и 9-лепестковая циркулярная диафрагма обеспечивают красивое размытие фона и естественным образом распределяет свет в кадре для достижения глубины и объема изображения.
Уверенность при съемке в любой ситуации
Пылевлагозащищенная конструкция этого объектива гарантирует надежность и отказоустойчивость в самых разнообразных и сложных условиях съемки.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 5 ( Как новый)
Комплектация: Полная без коробки
Гарантия 90 дней.
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Товар можно приобрести в магазине «Яркий фотомаркет»,
по адресу: Просвещения проспект, д. 72,
м. Гражданский проспект, м. Проспект Просвещения
Работаем каждый день с 9:00 до 21:00.
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Фотомагазин по продаже нового и Б/У профессионального фото-, видео- и студийного оборудования.
Наши преимущества:
- Гарантия до 90 дней на комиссионную технику
- Выгодный Trade-in
- Дистанционный Trade-in по России
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ул. Большая Монетная, д. 16, от м. Горьковская, м. Петроградская пешком 10 минут
ул. Некрасова, д. 1, от м. Чернышевская, м. Маяковская пешком 15 минут
Просвещения проспект, д. 72, м. Гражданский проспект, м. Проспект Просвещения