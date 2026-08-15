Объектив Sony FE 55mm f/1.8 ZA Carl Zeiss Sonnar T* (состояние 5-) (б/у)
Код товара:УТ-00096282
Артикул:б/у-Ф1 К 2026-08-15/04
Код товара:УТ-00096282
Артикул:б/у-Ф1 К 2026-08-15/04
Объектив, системаSony E
Тип б/у товараОбъективы
Код товара: УТ-00096282
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: Незначительные следы эксплуатации.
Пробег: нет информации
S/n: 54596
Комплектация: Объектив, крышка передняя оригинал, крышка задняя оригинал, бленда оригинал.
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: Незначительные следы эксплуатации.
Пробег: нет информации
S/n: 54596
Комплектация: Объектив, крышка передняя оригинал, крышка задняя оригинал, бленда оригинал.
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.
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