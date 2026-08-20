Объектив Sony FE 50mm f/2.8 Macro (состояние 5) (б/у)
Код товара:УТ-00096516
Артикул:б/у-Ф1 К 2026-08-20/02
Код товара:УТ-00096516
Артикул:б/у-Ф1 К 2026-08-20/02
Код товара: УТ-00096516
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: Состояние нового.
Пробег: нет информации
S/n: 1838107
Комплектация: Объектив, крышка передняя оригинал, крышка задняя оригинал, коробка
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: Состояние нового.
Пробег: нет информации
S/n: 1838107
Комплектация: Объектив, крышка передняя оригинал, крышка задняя оригинал, коробка
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.
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