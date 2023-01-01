Объектив Sony FE 50mm f/2.5 G
Код товара : УТ-00050145
Артикул : SEL50F25G.SYX
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Характеристики
Характеристики
Байонет
Sony E
Диаметр светофильтра, мм
49
Относительное отверстие
1:2.5
Минимальная диафрагма
1:22
Минимальная дистанция фокусировки
0.35 м (автофокусировка), 0.31 м (ручная фокусировка)
Угол поля зрения
47°
Конструкция объектива
9 элементов в 9 группах (из них 2 асферических и 1 низкодисперсионный)
Физические характеристики
Вес
174 г
Размеры товара
68 х 45 мм
Комплектация
Комплектация
крышки передняя и задняя, бленда ALC-SH166
Описание
Интуитивное управление, металлический корпус и четкая оптика
Металлический (алюминиевый) корпус объектива (включая бленду), а также выгравированные отметки фокусного расстояния и диафрагмы подчеркивают все достоинства сборки. Ультракомпактная и легкая конструкция объектива G, кольцо диафрагмы и ручная фокусировка с линейным откликом обеспечивают высокое качество изображения, а также интуитивное управление, которое превращает съемку в настоящее удовольствие.
Компактная и легкая конструкция для удобства съемки
В невероятно компактном объективе весом всего 174 г реализованы передовые возможности оптики, удачно расположены два асферических элемента, а также используется короткий рабочий отрезок (уникальный для беззеркальных камер). Он идеален для «мгновенной» и портретной фотосъемки на улице, а также съемки видео со стабилизирующим подвесом. Объектив подходит для использования как с полнокадровыми камерами, так и с моделями APS-C.
Красивый и натуральный эффект боке
Точная регулировка сферической аберрации и 7-лепестковая циркулярная апертура объектива G Lens обеспечивают красивый и естественный эффект боке.
Двойные линейные приводы для быстрой, точной и тихой автофокусировки
Два линейных привода обеспечивают быструю и точную автофокусировку с превосходным отслеживанием объектов, значительно повышая производительность камеры. Такая автофокусировка позволяет запечатлеть все важные моменты и идеально соответствует потребностям как видео-, так и фотосъемки, будь то уличные пейзажи или съемка портретов.
Отличное качество при съемке крупным планом
Благодаря минимальному фокусному расстоянию 35 см при автофокусировке и 31 см при ручной фокусировке, а также увеличению 0,18х (автофокусировка) или 0,21х (ручная фокусировка) объектив подходит для крупноплановой съемки или съемки небольших объектов на столе с размытием фона.
Простота и надежность
Несмотря на компактность, объектив имеет кнопку удержания фокусировки, переключатель режимов фокусировки, кольцо апертуры, переключатель щелчка апертуры и функцию ручной фокусировки с линейным откликом для удобной съемки. Алюминиевый корпус объектива (и съемной бленды) обеспечивает высокую прочность и износостойкость. А пыле- и влагозащищенная конструкция — надежность даже при уличной съемке в неблагоприятных условиях.