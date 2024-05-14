Объектив Sony FE 50mm f/1.8 (состояние 4-) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00075602 Артикул : б/у-РнД К 2024-05-14

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Задать вопрос Причина уценки: Потёртости, бытовые загрязнения 15 000 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Код товара: 140602 Небольшой, недорогой, светосильный объектив для таких полнокадровых камер как Sony A7. Классическая оптическая схема типа "планар" (или "двойной объектив Гаусса") дополнена одним асферическим элементом для коррекции сферических аберраций. Поле зрения объектива приблизительно соответствует полю зрения человеческого глаза, поэтому объектив можно рекомендовать для широкого спектра сюжетов, а высокая светосила позволяет свободно управлять глубиной резкости, оставляя детали фона приятно размытыми. Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 4-

Комплектация: объектив, передняя и задняя крышки.

Гарантия 90 дней.

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