Небольшой, недорогой, светосильный объектив для таких полнокадровых камер как Sony A7. Классическая оптическая схема типа "планар" (или "двойной объектив Гаусса") дополнена одним асферическим элементом для коррекции сферических аберраций. Поле зрения объектива приблизительно соответствует полю зрения человеческого глаза, поэтому объектив можно рекомендовать для широкого спектра сюжетов, а высокая светосила позволяет свободно управлять глубиной резкости, оставляя детали фона приятно размытыми.

Следует отметить основные отличия от Sony Zeiss Sonnar T* FE 55mm f/1.8 ZA:

1. Sony FE 50mm f/1.8 практически без изменений использует классическую схему "планар", использующуюся на протяжении десятилетий. Sony Zeiss Sonnar T* FE 55mm f/1.8 ZA использует инновационную схему с тремя асферическими элементами. Результат: существенно более высокий уровень резкости и контрастности у последнего, в особенности при открытой диафрагме. Разрешающая способность двух объективов приблизительно сравнивается только при диафрагмировании до f/4. В заслугах Sonnar T* также качественно исправленный астигматизм, что выражается в более приятном размытии фона (боке).

2. Sony FE 50mm f/1.8 использует для фокусировки микромотор (DC) с постоянным приводом. Это означает, что для доводки фокусировки вручную вам потребуется перевести фокус в режим MF (на камере), иначе вы можете повредить фокусировочный механизм. Кроме того, микромотор шумнее и медлительнее в сравнении с линейным шаговым мотором, использующимся в Sonnar T* FE 55mm f/1.8 ZA.

3. Просветляющее покрытие. Sony FE 50mm f/1.8 использует обычное безымянное многослойное просветление, в то время как Sonnar T* FE 55mm f/1.8 - фирменное покрытие Zeiss T*, отличающееся не только лучшим подавлением ореолов и бликов, но и лучшей цветопередачей.

4. Sony FE 50mm f/1.8 не имеет всепогодней защиты, в отличии от Sony Zeiss Sonnar T* FE 55mm f/1.8 ZA.

В целом, Sony FE 50mm f/1.8 - хороший, недорогой объектив любительского уровня. Прекрасное соотношение цена/качество, но с Sony Zeiss Sonnar T* FE 55mm f/1.8 ZA они находятся на разных качественных уровнях, что нужно принимать во внимание.