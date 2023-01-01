Описание

Новый светосильный стандартный объектив для полнокадровых камер. Новая оптическая схема, включающая 12 элементов (что очень много для 50-мм объектива, особенно схемы Planar), обеспечивает превосходную резкость и контрастность по всей площади кадра даже на открытой диафрагме. Хроматические аберрации также успешно корректируются с помощью элементов из специальных сортов стекла: 1 со сверхнизким коэффициентом рассеивания (ED) и 1 "продвинутого асферического" (AA). Дисторсия практически отсутствует. Благодаря достаточно широкому углу поля зрения, объектив хорошо подходит для портретов (по пояс, в полный рост, групповой), съемки пейзажа, уличной фотосъемки, а также в качестве объектива «общего назначения».

Скругленная диафрагма насчитывает целых 11 лепестков, что позволяет сделать размытие фона максимально мягким. Все же надо заметить, что, судя по тестовым снимкам, идеально круглых «зайчиков» от источников света на заднем фоне при значении F1.4 добиться не получается (впрочем, на максимальном значении их нет практически ни у одного объектива с лепестковой диафрагмой, за исключением кинооптики). Во всяком случае, здесь отсутствует нервозность и эффект «луковых колец», заметные у другого Zeiss, Sonnar T* FE 55 mm F1.8 ZA.

Фирменное просветляющее покрытие Zeiss T* обеспечивает эффективное подавление бликов и высокую контрастность изображения даже при съемке с контровым светом. Кроме того, видеооператоры могут оценить тот факт, что отрезки, снятые на разные объективы Zeiss и Sony Zeiss, не потребуют дополнительного цветового сведения при монтаже, поскольку они все используют покрытие с одинаковой цветопередачей.

Объектив оснащен высокоскростным кольцевым ультразвуковым мотором SSM (Super Sonic wave Motor). Для удобства съемки видео объектив также имеет переключатель режима диафрагмы: ступенчатый, с отчетливыми «кликами», - для фото, - или бесступенчатый, плавный - для видео.

Объектив имеет защиту от попадания пыли и брызг. В комплект поставки, помимо крышек, входят чехол и бленда.