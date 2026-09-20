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Объектив Sony FE 50mm f/1.4 GM (состояние 5) (б/у)

  • FE 50mm f/1.4 GM (состояние 5)
  • FE 50mm f/1.4 GM (состояние 5)
  • FE 50mm f/1.4 GM (состояние 5)
  • FE 50mm f/1.4 GM (состояние 5)
  • FE 50mm f/1.4 GM (состояние 5)
  • FE 50mm f/1.4 GM (состояние 5)
  • FE 50mm f/1.4 GM (состояние 5)
  • FE 50mm f/1.4 GM (состояние 5)
  • FE 50mm f/1.4 GM (состояние 5)
  • FE 50mm f/1.4 GM (состояние 5)
  • FE 50mm f/1.4 GM (состояние 5)
  • FE 50mm f/1.4 GM (состояние 5)
  • FE 50mm f/1.4 GM (состояние 5)
  • FE 50mm f/1.4 GM (состояние 5)
  • FE 50mm f/1.4 GM (состояние 5)
Код товара:УТ-00097492
Артикул:б/у-МСК 2026-09-20/Ф04-1

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5
S/n: 4325326
Комплектация: Объектив, бленда, крышки.
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.