Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5
S/n: 4325326
Комплектация: Объектив, бленда, крышки.
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.
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