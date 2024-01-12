Объектив Sony FE 35mm f/1.8 (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00072754
Артикул : б/у-РнД К 2024-01-12
Причина уценки:
Лёгкие потёртости на корпусе
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 90 дней
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
Код товара: 137754
Умеренно-широкоугольный объектив с высокой светосилой, хорошо подходит для уличной фотографии и фото в путешествиях, ростовых и поясных портретов, жанра. Небольшой, легкий, недорогой (для современного полнокадрового объектива) – отличный выбор для начинающих и совершенствующихся фотографов. 1 асферический элемент обеспечивает коррекцию аберраций. На корпусе расположена кнопка удержания автофокуса, которую также можно настроить на другие функции – например, на фокусировку по глазам. Линейный шаговый мотор обеспечивает плавное и быстрое наведение на резкость. Минмальная дистанция фокусировки составляет всего 0.22 м, обеспечивая интересные кадры с крупными планами (увеличение 0.24х). Конструкция корпуса обладает защитой от пыли и влаги.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 5-
Комплектация: Передняя и задняя крышки, бленда, коробка.
Гарантия 90 дней.