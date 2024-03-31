Объектив Sony FE 35mm f/1.8 (SEL-35F18F) (состояние 4) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00074580 Артикул : б/у-ЗВ39 К 2024-03-31/1

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Задать вопрос Причина уценки: Потёртости и два маленьких скола на корпусе. 40 000 ₽ Заказать Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Код товара: 139580 Тип объектива: широкоугольный

Фокусное расстояние: 35 мм

Байонет: Sony FE Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 4

Комплектация: объектив, две крышки, бленда, коробка.

Гарантия 90 дней.

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