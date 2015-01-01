Описание

Светосильный полнокадровый объектив ZEISS Distagon 35 мм F1.4 — это отличный выбор для съемки жанровых фотографий и пейзажей. Кроме того, он будет незаменим при съемке с рук в условиях низкой освещенности в помещении, а также при ночной съемке. Малая глубина резкости на открытой диафрагме и 9-лепестковая круговая конструкция диафрагмы позволяют с легкостью создавать мягкий фон с эффектом боке при съемке портретов и свадебной фотографии. Существуют типы съемки, которые доступны только при наличии светочувствительной диафрагмы на f/1.4. Минимальная дистанция фокусировки 30 см подходит для съемки цветов и других типов предметной съемки с близкого расстояния.