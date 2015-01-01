Объектив Sony Zeiss Distagon T* FE 35mm f/1.4 ZA (SEL-35F14Z)
Код товара : УТ-00004024
Артикул : SEL35F14Z.SYX
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Инструкции и документы
Характеристики
Характеристики
Байонет
Sony FE
Диаметр светофильтра, мм
72
Относительное отверстие
1:1.4
Минимальная диафрагма
1:16
Минимальная дистанция фокусировки
0.3 м
Угол поля зрения
63° (35 мм), 44° (APS-C)
Конструкция объектива
12 элементов в 8 группах, из них 4 асферических
Физические характеристики
Вес
630 г
Размеры
78.5 х 112 мм
Комплектация
Комплектация
бленда (ALC-SH137), крышка, чехол
Описание
Светосильный полнокадровый объектив ZEISS Distagon 35 мм F1.4 — это отличный выбор для съемки жанровых фотографий и пейзажей. Кроме того, он будет незаменим при съемке с рук в условиях низкой освещенности в помещении, а также при ночной съемке. Малая глубина резкости на открытой диафрагме и 9-лепестковая круговая конструкция диафрагмы позволяют с легкостью создавать мягкий фон с эффектом боке при съемке портретов и свадебной фотографии. Существуют типы съемки, которые доступны только при наличии светочувствительной диафрагмы на f/1.4. Минимальная дистанция фокусировки 30 см подходит для съемки цветов и других типов предметной съемки с близкого расстояния.