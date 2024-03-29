Объектив Sony SONY FE 35mm f/1,4 GM (состояние NEW) (б/у)
Код товара : УТ-00074527
Артикул : б/у-КП32 К 2024-03-29/4
Причина уценки:
состояние NEW
Снят с продажи
К сожалению товар снят с продажи, но вы можете найти похожие товары.
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
Тип объектива стандартный
Фокусное расстояние постоянное
Мин. фокусное расстояние 16 мм
Фокусное расстояние фикс-объектива 35 мм
Минимальное расстояние фокусировки 0.27 м
Особенности автоматическая фокусировка, адаптирован для видеосъемки, внутренняя фокусировка
Максимальный угол обзора 63 град.мин
Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии 1.4
Минимальная диафрагма (F) 16
Число лепестков диафрагмы 11
Байонет Sony E
Диаметр резьбы для светофильтра 67 мм
Число групп элементов 10
Число элементов 14
Число асферических элементов 2
Число низкодисперсных элементов 1
Диаметр 76 мм
Длина 96 мм
Вес 524 г
Защищенность влагозащита, пылезащита
Код товара: 139527
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : состояние NEW.
Комплектация: объектив, передняя и задняя крышки, бленда, кофр, ремень, коробка.
Гарантия 90 дней.