Объектив Sony SONY FE 35mm f/1,4 GM (состояние NEW) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00074527 Артикул : б/у-КП32 К 2024-03-29/4

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Описание Тип объектива стандартный

Фокусное расстояние постоянное

Мин. фокусное расстояние 16 мм

Фокусное расстояние фикс-объектива 35 мм

Минимальное расстояние фокусировки 0.27 м

Особенности автоматическая фокусировка, адаптирован для видеосъемки, внутренняя фокусировка

Максимальный угол обзора 63 град.мин

Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии 1.4

Минимальная диафрагма (F) 16

Число лепестков диафрагмы 11

Байонет Sony E

Диаметр резьбы для светофильтра 67 мм

Число групп элементов 10

Число элементов 14

Число асферических элементов 2

Число низкодисперсных элементов 1

Диаметр 76 мм

Длина 96 мм

Вес 524 г

Защищенность влагозащита, пылезащита

Код товара: 139527

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : состояние NEW.

Комплектация: объектив, передняя и задняя крышки, бленда, кофр, ремень, коробка.

Гарантия 90 дней.

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