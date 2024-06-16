Объектив Sony FE 35mm f/1.4 GM (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00076482
Артикул : б/у-Н1 К 2024-06-16
Причина уценки:
В состоянии нового, незначительные следы использования.
Снят с продажи
К сожалению товар снят с продажи, но вы можете найти похожие товары.
Гарантия 90 дней
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Описание
Объектив Sony FE 35mm f/1.4 GM - это высокопроизводительный полнокадровый объектив с фиксированным фокусным расстоянием. Он обладает рядом впечатляющих характеристик, которые делают его идеальным выбором для профессиональных фотографов и видеооператоров:
Светосильная диафрагма f/1.4: обеспечивает исключительную эффективность в условиях недостатка света и великолпеное боке.
Превосходное качество изображения: благодаря передовой оптической конструкции, объектив обеспечивает исключительную резкость и точность передачи цвета.
Быстрый и точный автофокус: точная и надёжная система афтофокуса при любом освещении.
Прочный и надежный корпус: объектив построен из высококачественных материалов, что делает его долговечным и устойчивым к любым погодным условиям.
Компактный и легкий: несмотря на впечатляющие возможности, объектив остаётся компактным и лёгким, что позволяет иметь его при себе везде и всегда.
Отличный выбор для:
Портретная фотография: благодаря своей светосильной диафрагме и красивому эффекту боке, объектив идеально подходит для создания великолепных портретов.
Съемка в условиях низкой освещенности: объектив позволяет снимать четкие фотографии и видео даже при недостатке света.
Уличная фотография: компактный размер и легкий вес делают объектив прекрасным выбором для уличной фотографии.
Съемка видео: объектив обеспечивает плавный и точный автофокус, что позволяет рекомендовать его видеографам.
Если вы ищете высокопроизводительный и универсальный объектив для своей полнокадровой камеры, Sony FE 35mm f/1.4 GM - это отличный выбор.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5, в состоянии нового, незначительные следы использования.
Комплектация: крышки, бленда, чехол.
Гарантия 90 дней.