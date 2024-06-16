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    Объектив Sony FE 35mm f/1.4 GM (состояние 5) (б/у)

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    0 отзывов

    Код товара : УТ-00076482

    Артикул : б/у-Н1 К 2024-06-16

    • FE 35mm f/1.4 GM (состояние 5)
    • FE 35mm f/1.4 GM (состояние 5)
    • FE 35mm f/1.4 GM (состояние 5)
    • FE 35mm f/1.4 GM (состояние 5)
    • FE 35mm f/1.4 GM (состояние 5)
    • FE 35mm f/1.4 GM (состояние 5)
    • FE 35mm f/1.4 GM (состояние 5)
    • FE 35mm f/1.4 GM (состояние 5)
    • FE 35mm f/1.4 GM (состояние 5)
    • FE 35mm f/1.4 GM (состояние 5)
    • FE 35mm f/1.4 GM (состояние 5)
    • FE 35mm f/1.4 GM (состояние 5)
    • FE 35mm f/1.4 GM (состояние 5)
    • FE 35mm f/1.4 GM (состояние 5)
    • FE 35mm f/1.4 GM (состояние 5)

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    Причина уценки:

    В состоянии нового, незначительные следы использования.

    Снят с продажи

    К сожалению товар снят с продажи, но вы можете найти похожие товары.

    Гарантия 90 дней

    Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru

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    Характеристики
    Описание
    Видео
    Аксессуары
    Отзывы0

    Описание

     Объектив Sony FE 35mm f/1.4 GM - это высокопроизводительный полнокадровый объектив с фиксированным фокусным расстоянием. Он обладает рядом впечатляющих характеристик, которые делают его идеальным выбором для профессиональных фотографов и видеооператоров:

        Светосильная диафрагма f/1.4: обеспечивает исключительную эффективность в условиях недостатка света и великолпеное боке.
        Превосходное качество изображения: благодаря передовой оптической конструкции, объектив обеспечивает исключительную резкость и точность передачи цвета.
        Быстрый и точный автофокус: точная и надёжная система афтофокуса при любом освещении.
        Прочный и надежный корпус: объектив построен из высококачественных материалов, что делает его долговечным и устойчивым к любым погодным условиям.
        Компактный и легкий: несмотря на впечатляющие возможности, объектив остаётся компактным и лёгким, что позволяет иметь его при себе везде и всегда.

    Отличный выбор для:

        Портретная фотография: благодаря своей светосильной диафрагме и красивому эффекту боке, объектив идеально подходит для создания великолепных портретов.
        Съемка в условиях низкой освещенности: объектив позволяет снимать четкие фотографии и видео даже при недостатке света.
        Уличная фотография: компактный размер и легкий вес делают объектив прекрасным выбором для уличной фотографии.
        Съемка видео: объектив обеспечивает плавный и точный автофокус, что позволяет рекомендовать его видеографам.

     Если вы ищете высокопроизводительный и универсальный объектив для своей полнокадровой камеры, Sony FE 35mm f/1.4 GM - это отличный выбор.

    Фототехника  прошла  проверку на работоспособность.
    Состояние: 5, в состоянии нового, незначительные следы использования.
    Комплектация: крышки, бленда, чехол.
    Гарантия 90 дней.

    Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.