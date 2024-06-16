Описание

Объектив Sony FE 35mm f/1.4 GM - это высокопроизводительный полнокадровый объектив с фиксированным фокусным расстоянием. Он обладает рядом впечатляющих характеристик, которые делают его идеальным выбором для профессиональных фотографов и видеооператоров:

Светосильная диафрагма f/1.4: обеспечивает исключительную эффективность в условиях недостатка света и великолпеное боке.

Превосходное качество изображения: благодаря передовой оптической конструкции, объектив обеспечивает исключительную резкость и точность передачи цвета.

Быстрый и точный автофокус: точная и надёжная система афтофокуса при любом освещении.

Прочный и надежный корпус: объектив построен из высококачественных материалов, что делает его долговечным и устойчивым к любым погодным условиям.

Компактный и легкий: несмотря на впечатляющие возможности, объектив остаётся компактным и лёгким, что позволяет иметь его при себе везде и всегда.

Отличный выбор для:

Портретная фотография: благодаря своей светосильной диафрагме и красивому эффекту боке, объектив идеально подходит для создания великолепных портретов.

Съемка в условиях низкой освещенности: объектив позволяет снимать четкие фотографии и видео даже при недостатке света.

Уличная фотография: компактный размер и легкий вес делают объектив прекрасным выбором для уличной фотографии.

Съемка видео: объектив обеспечивает плавный и точный автофокус, что позволяет рекомендовать его видеографам.

Если вы ищете высокопроизводительный и универсальный объектив для своей полнокадровой камеры, Sony FE 35mm f/1.4 GM - это отличный выбор.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5, в состоянии нового, незначительные следы использования.

Комплектация: крышки, бленда, чехол.

Гарантия 90 дней.