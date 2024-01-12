Описание

Код товара: 137753

Объектив Sony FE 28-70mm F3.5-5.6 OSS — быстрый автофокус и отсутствие бликов.

Встроенная технология SteadyShot делает изображение стабильным даже во время движения. Круговой дизайн диафрагмы сохраняет такую же форму на всем диапазоне.

Корпус выполнен из крепкого пластика, радует качественной сборкой, зазоры и люфты отсутствуют. Кольца фокусировки и зума имеют плавный, немного тугой ход. Элемент настройки фокусировки, как и во многих других объективах, электронный. Байонет сделан из металла. В процессе зумирования передняя линза немного выдвигается вперед, но не вращается, благодаря чему можно использовать фильтры. Диаметр светофильтра — 55 мм. Объектив продается с пластиковой блендой, которая работает эффективно.

Во время съемки фокусировка срабатывает беззвучно, ее скорость не вызывает нареканий. Минимальная дистанция фокусировки — переменная. В широкоугольным положение 30 см, а в длинофокусном — 45 см. Этого достаточно для удобной съемки небольших предметов. Если нажать кнопку спуска, изображение в видоискателе замирает. Это указывает на то, что включается оптический стабилизатор, который расположен в объективе. Он помогает получить резкий, точный кадр во время съемки с рук, используя фокусное расстояние 70 мм. Стабилизатор особенно эффективен на устройствах без собственной системы стабилизации.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 5-

Комплектация: Передняя и задняя крышки, бленда

Гарантия 90 дней.