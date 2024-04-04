Объектив Sony FE 28-60mm f/4-5.6 (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00074678
Артикул : б/у-Ф1 К 2024-04-04/02
Причина уценки:
Небольшие следы эксплуатации.
Гарантия магазина 90 дней
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
Код товара: 139678
Тип объектива Zoom-объектив
Фокусное расстояние переменное
Мин. фокусное расстояние 28 мм
Макс. фокусное расстояние 60 мм
Кратность зума 2.1x
Минимальное расстояние фокусировки 0.3 м
Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии 4
Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии 5.6
Минимальная диафрагма (F) 32
Число лепестков диафрагмы 7
Байонет Sony E
Диаметр резьбы для светофильтра 40.567 мм
Линзы
Число групп элементов 7
Число элементов 8
Размеры и вес
Диаметр 67 мм
Длина 45 мм
Вес 167 г
Дополнительные характеристики
Защищенность влагозащита, пылезащита
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5-
# 1933570
Комплектация: передняя и задняя крышки.
Гарантия 90 дней.