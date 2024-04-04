Объектив Sony FE 28-60mm f/4-5.6 (состояние 5-) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00074678 Артикул : б/у-Ф1 К 2024-04-04/02

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Описание Код товара: 139678

Тип объектива Zoom-объектив

Фокусное расстояние переменное

Мин. фокусное расстояние 28 мм

Макс. фокусное расстояние 60 мм

Кратность зума 2.1x

Минимальное расстояние фокусировки 0.3 м

Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии 4

Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии 5.6

Минимальная диафрагма (F) 32

Число лепестков диафрагмы 7

Байонет Sony E

Диаметр резьбы для светофильтра 40.567 мм

Линзы

Число групп элементов 7

Число элементов 8

Размеры и вес

Диаметр 67 мм

Длина 45 мм

Вес 167 г

Дополнительные характеристики

Защищенность влагозащита, пылезащита Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5-

# 1933570

Комплектация: передняя и задняя крышки.

Гарантия 90 дней.

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