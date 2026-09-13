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Объектив Sony FE 28-60mm f/4-5.6 (состояние 5) (б/у)

  • FE 28-60mm f/4-5.6 (состояние 5)
  • FE 28-60mm f/4-5.6 (состояние 5)
  • FE 28-60mm f/4-5.6 (состояние 5)
  • FE 28-60mm f/4-5.6 (состояние 5)
  • FE 28-60mm f/4-5.6 (состояние 5)
  • FE 28-60mm f/4-5.6 (состояние 5)
  • FE 28-60mm f/4-5.6 (состояние 5)
  • FE 28-60mm f/4-5.6 (состояние 5)
  • FE 28-60mm f/4-5.6 (состояние 5)
Код товара:УТ-00097162
Артикул:б/у-Крд 2026-09-13/19

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Код товара:УТ-00097162

Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5
S/n: 1938289
Комплектация: объектив ,обе крышки
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.