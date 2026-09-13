Объектив Sony FE 28-60mm f/4-5.6 (состояние 5) (б/у)

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Код товара: УТ-00097162 Артикул: б/у-Крд 2026-09-13/19 Код товара: УТ-00097162 Артикул: б/у-Крд 2026-09-13/19 Код товара:УТ-00097162 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5

S/n: 1938289

Комплектация: объектив ,обе крышки

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Товар не найден Задать вопрос Описание Код товара:УТ-00097162 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5

S/n: 1938289

Комплектация: объектив ,обе крышки

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Видео Наш обзор

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