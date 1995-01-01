Описание

Супер-компактный полнокадровый зум-объектив FE 28-60 мм F4-5.6 хорошо подходит для повседневной съемки с беззеркальными камерами Sony Alpha, когда не хочется брать с собой тяжелую габаритную оптику. Оптимальное размещение трех асферических элементов эффективно подавляет аберрацию во всем диапазоне зума и реализует высокое разрешение по всей площади кадра. Минимальное расстояние фокусировки от 0.3 м (широкоугольное положение) до 0.45 м (телефото) обеспечивает возможность съемки крупных планов. Объектив хорошо подходит для селфи и видеоблогов (для этих целей советуем дополнительно приобрести рукоятку GP-VPT1 или GP-VPT2BT).

С помощью линейного привода объектив FE 28-60 мм F4-5,6 обеспечивает высокую скорость и точность автофокусировки, поддерживает новейшие функции, такие как следящий автофокус по глазам в режиме видеозаписи. Благодаря внутреннему механизму фокусировки длина объектива остается неизменной.

Это идеальный объектив для съемки в самых разнообразных условиях, от повседневной съемки до съемки пейзажей, портретов и сюжетов во время путешествий. В сочетании с камерой Alpha 7C он создает самую маленькую и легкую в мире систему полнокадровой камеры с объективом1 с бескомпромиссными характеристиками. Даже при своих компактных размерах и малом весе объектив FE 28-60 мм F4-5.6 имеет защиту от пыли и влаги2 и совместим с различными фильтрами диаметром 40.5 мм.

1 По состоянию на сентябрь 2020. Исследование Sony.

2 100% защита от пыли и влаги не гарантирована.