Sony FE 28-135mm f/4 G OSS PZ (SELP28135G) - вариообъектив с мощной функцией масштабирования SELP28135G разработан в соответствии с требованиями профессионалов к оптическим параметрам и рабочим возможностям для съемки фильмов высокого качества, включая формат 4K, в сочетании с полнокадровой камерой 35 мм (например, α7S) или камкордером формата Super 35 (например, PXW-FS7)*.

Нестабильность фокуса и сдвиг масштабирования сокращены до минимума, в то время как асферические элементы и передовые технологии многослойного покрытия эффективно подавляют аберрации. Низкий уровень шума во время эксплуатации также является приоритетом, поэтому для точного и тихого масштабирования используется система привода SSM. Впервые в вариообъективе с узлом крепления E-mount представлены независимые кольца управления с физическими ограничителями для масштабирования, фокусировки и диафрагмы. Этот великолепный объектив с поддержкой постоянной диафрагмы F4 оснащен встроенным стабилизатором изображения Optical SteadyShot.

* При использовании объектива с камерой типа APS-C или Super 35 диапазон масштабирования увеличивается до 42-202,5 мм.

Точная оптика для видеосъемки

Мощная оптическая конструкция с высокими характеристиками поддерживает лучший стандарт видеосъемки в формате 4K с минимальным отклонением угла обзора при фокусировке и смещением оси при зумировании.

Создано для профессионалов

Высокая производительность и комфорт использования профессионального оборудования Sony. Три регулировочных кольца обеспечивают ручное управление, полностью отвечая профессиональным запросам широкоформатной съемки.

SSM для плавного зумирования

Первый в мире ультразвуковой привод (SSM) в объективе для видеосъемки обеспечивает бесшумное и плавное зумирование.

Компактная, легкая конструкция

Компактная и легкая конструкция с защитой от пыли и влаги обеспечивает мобильность и надежность.

Характеристики