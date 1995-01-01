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Объектив Sony FE 28-135mm f/4 G OSS PZ

  • FE 28-135mm f/4 G OSS PZ
  • FE 28-135mm f/4 G OSS PZ
  • FE 28-135mm f/4 G OSS PZ
  • FE 28-135mm f/4 G OSS PZ
  • FE 28-135mm f/4 G OSS PZ
  • FE 28-135mm f/4 G OSS PZ
  • FE 28-135mm f/4 G OSS PZ
Код товара:УТ-00083460
Артикул:# SELP28135G.SYX

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Sony FE 28-135mm f/4 G OSS PZ (SELP28135G) - вариообъектив с мощной функцией масштабирования SELP28135G разработан в соответствии с требованиями профессионалов к оптическим параметрам и рабочим возможностям для съемки фильмов высокого качества, включая формат 4K, в сочетании с полнокадровой камерой 35 мм (например, α7S) или камкордером формата Super 35 (например, PXW-FS7)*.

Нестабильность фокуса и сдвиг масштабирования сокращены до минимума, в то время как асферические элементы и передовые технологии многослойного покрытия эффективно подавляют аберрации. Низкий уровень шума во время эксплуатации также является приоритетом, поэтому для точного и тихого масштабирования используется система привода SSM. Впервые в вариообъективе с узлом крепления E-mount представлены независимые кольца управления с физическими ограничителями для масштабирования, фокусировки и диафрагмы. Этот великолепный объектив с поддержкой постоянной диафрагмы F4 оснащен встроенным стабилизатором изображения Optical SteadyShot.

* При использовании объектива с камерой типа APS-C или Super 35 диапазон масштабирования увеличивается до 42-202,5 мм.

Точная оптика для видеосъемки
Мощная оптическая конструкция с высокими характеристиками поддерживает лучший стандарт видеосъемки в формате 4K с минимальным отклонением угла обзора при фокусировке и смещением оси при зумировании.

Создано для профессионалов
Высокая производительность и комфорт использования профессионального оборудования Sony. Три регулировочных кольца обеспечивают ручное управление, полностью отвечая профессиональным запросам широкоформатной съемки.

SSM для плавного зумирования
Первый в мире ультразвуковой привод (SSM) в объективе для видеосъемки обеспечивает бесшумное и плавное зумирование.

Компактная, легкая конструкция
Компактная и легкая конструкция с защитой от пыли и влаги обеспечивает мобильность и надежность.

Характеристики

  • Байонет: Sony E (35 мм)
  • Фокусное расстояние: 28 - 135 мм
  • Относительное отверстие: 1/4
  • Минимальная диафрагма: 1/22
  • Минимальная дистанция фокусировки: 0.4 м (28 мм) - 0.95 м (135 мм)
  • Угол поля зрения: 75° - 18°
  • Конструкция объектива: 18 элементов в 12 группах (5 асферических, 3 элемента со сверхнизкой дисперсией)
  • Диаметр светофильтра: 95 мм
  • Вес: 1215 г
  • Размеры: 105 х 162.5 мм
  • Особые характеристики: оптимизирован для видеосъемки, пыле- и влагозащищенная конструкция
  • Дата анонса: 2014 год
  • Комплектация: крышка объектива задняя, футляр, бленда (ALC-SH135)