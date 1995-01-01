Объектив Sony FE 28-135mm f/4 G OSS PZ
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Характеристики
Описание
Sony FE 28-135mm f/4 G OSS PZ (SELP28135G) - вариообъектив с мощной функцией масштабирования SELP28135G разработан в соответствии с требованиями профессионалов к оптическим параметрам и рабочим возможностям для съемки фильмов высокого качества, включая формат 4K, в сочетании с полнокадровой камерой 35 мм (например, α7S) или камкордером формата Super 35 (например, PXW-FS7)*.
Нестабильность фокуса и сдвиг масштабирования сокращены до минимума, в то время как асферические элементы и передовые технологии многослойного покрытия эффективно подавляют аберрации. Низкий уровень шума во время эксплуатации также является приоритетом, поэтому для точного и тихого масштабирования используется система привода SSM. Впервые в вариообъективе с узлом крепления E-mount представлены независимые кольца управления с физическими ограничителями для масштабирования, фокусировки и диафрагмы. Этот великолепный объектив с поддержкой постоянной диафрагмы F4 оснащен встроенным стабилизатором изображения Optical SteadyShot.
* При использовании объектива с камерой типа APS-C или Super 35 диапазон масштабирования увеличивается до 42-202,5 мм.
Точная оптика для видеосъемки
Мощная оптическая конструкция с высокими характеристиками поддерживает лучший стандарт видеосъемки в формате 4K с минимальным отклонением угла обзора при фокусировке и смещением оси при зумировании.
Создано для профессионалов
Высокая производительность и комфорт использования профессионального оборудования Sony. Три регулировочных кольца обеспечивают ручное управление, полностью отвечая профессиональным запросам широкоформатной съемки.
SSM для плавного зумирования
Первый в мире ультразвуковой привод (SSM) в объективе для видеосъемки обеспечивает бесшумное и плавное зумирование.
Компактная, легкая конструкция
Компактная и легкая конструкция с защитой от пыли и влаги обеспечивает мобильность и надежность.
Характеристики
- Байонет: Sony E (35 мм)
- Фокусное расстояние: 28 - 135 мм
- Относительное отверстие: 1/4
- Минимальная диафрагма: 1/22
- Минимальная дистанция фокусировки: 0.4 м (28 мм) - 0.95 м (135 мм)
- Угол поля зрения: 75° - 18°
- Конструкция объектива: 18 элементов в 12 группах (5 асферических, 3 элемента со сверхнизкой дисперсией)
- Диаметр светофильтра: 95 мм
- Вес: 1215 г
- Размеры: 105 х 162.5 мм
- Особые характеристики: оптимизирован для видеосъемки, пыле- и влагозащищенная конструкция
- Дата анонса: 2014 год
- Комплектация: крышка объектива задняя, футляр, бленда (ALC-SH135)