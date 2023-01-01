Описание

Интуитивное управление, металлический корпус и четкая оптика

Металлический (алюминиевый) корпус и бленда объектива, а также выгравированные отметки фокусного расстояния и диафрагмы подчеркивают все достоинства сборки. Ультракомпактная и легкая конструкция объектива G, кольцо диафрагмы и ручная фокусировка с линейным откликом обеспечивают высокое качество изображения, а также интуитивное управление, которое превращает съемку в настоящее удовольствие.



Компактная и легкая конструкция для удобной переноски и съемки

Оптическая схема объектива реализует все преимущества современного дизайна с оптимальным размещением трех асферических и одного низкодисперсионного элемента, сохраняя потрясающую компактность и малый вес — всего 162 г. Объектив идеально подходит для съемки пейзажей, повседневной, уличной съемки, видеосъемки с использованием подвеса, а также для автопортретов с широким углом обзора.

Высокое разрешение по всей площади изображения благодаря передовой оптической системе

Асферические элементы, компенсируя различные аберрации, обеспечивают высокое разрешение даже при самой широкой диафрагме с малой глубиной резкости. Элемент из низкодисперсионного стекла подавляет хроматические аберрации и эффективно справляется с цветным ореолом, который с большой вероятностью возникает по краям изображения.



Красивый и натуральный эффект боке

7-лепестковая циркулярная диафрагма с точным контролем сферической аберрации обеспечивает красивый и натуральный эффект боке, свойственный объективам серии G.



Двойные линейные приводы для быстрой, точной и тихой автофокусировки

Два линейных привода обеспечивают быструю, точную автофокусировку и отслеживание двигающихся объектов, что позволяет запечатлеть все важные моменты при уличной съемке. Быстрая, точная, тихая автофокусировка и отслеживание дают потрясающий результат как на фото, так и на видео.



Отличное качество при съемке крупным планом

Минимальное фокусное расстояние 24 см (АФ) / 18 см (РФ) позволяет получать отличные кадры крупным планом. Съемка крупным планом позволяет выделить объект с помощью размытого фона. Благодаря широкому углу обзора в 24 мм объектив также идеально подходит для съемки селфи с использованием подвеса или рукоятки.



Простота и надежность использования в компактной конструкции

Несмотря на компактность, объектив имеет кнопку удержания фокусировки, переключатель режимов фокусировки, кольцо апертуры, переключатель щелчка апертуры и функцию ручной фокусировки с линейным откликом для удобной съемки. Пыле- и влагозащищенная конструкция обеспечивает надежность при неблагоприятных погодных условиях.