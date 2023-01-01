Объектив Sony FE 24mm f/2.8 G
Код товара : УТ-00050147
Артикул : SEL24F28G.SYX
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Инструкции и документы
Характеристики
Характеристики
Байонет
Sony E
Диаметр светофильтра, мм
49
Относительное отверстие
1:2.8
Минимальная диафрагма
1:22
Минимальная дистанция фокусировки
0.24 м (автофокусировка), 0.18 м (ручная фокусировка)
Угол поля зрения
84°
Конструкция объектива
8 элементов в 7 группах (включает 3 асферических элемента и 1 низкодисперсионный)
Физические характеристики
Вес
162 г
Размеры товара
68 х 45 мм
Комплектация
Комплектация
крышки передняя и задняя, бленда ALC-SH165
Описание
Интуитивное управление, металлический корпус и четкая оптика
Металлический (алюминиевый) корпус и бленда объектива, а также выгравированные отметки фокусного расстояния и диафрагмы подчеркивают все достоинства сборки. Ультракомпактная и легкая конструкция объектива G, кольцо диафрагмы и ручная фокусировка с линейным откликом обеспечивают высокое качество изображения, а также интуитивное управление, которое превращает съемку в настоящее удовольствие.
Компактная и легкая конструкция для удобной переноски и съемки
Оптическая схема объектива реализует все преимущества современного дизайна с оптимальным размещением трех асферических и одного низкодисперсионного элемента, сохраняя потрясающую компактность и малый вес — всего 162 г. Объектив идеально подходит для съемки пейзажей, повседневной, уличной съемки, видеосъемки с использованием подвеса, а также для автопортретов с широким углом обзора.
Высокое разрешение по всей площади изображения благодаря передовой оптической системе
Асферические элементы, компенсируя различные аберрации, обеспечивают высокое разрешение даже при самой широкой диафрагме с малой глубиной резкости. Элемент из низкодисперсионного стекла подавляет хроматические аберрации и эффективно справляется с цветным ореолом, который с большой вероятностью возникает по краям изображения.
Красивый и натуральный эффект боке
7-лепестковая циркулярная диафрагма с точным контролем сферической аберрации обеспечивает красивый и натуральный эффект боке, свойственный объективам серии G.
Двойные линейные приводы для быстрой, точной и тихой автофокусировки
Два линейных привода обеспечивают быструю, точную автофокусировку и отслеживание двигающихся объектов, что позволяет запечатлеть все важные моменты при уличной съемке. Быстрая, точная, тихая автофокусировка и отслеживание дают потрясающий результат как на фото, так и на видео.
Отличное качество при съемке крупным планом
Минимальное фокусное расстояние 24 см (АФ) / 18 см (РФ) позволяет получать отличные кадры крупным планом. Съемка крупным планом позволяет выделить объект с помощью размытого фона. Благодаря широкому углу обзора в 24 мм объектив также идеально подходит для съемки селфи с использованием подвеса или рукоятки.
Простота и надежность использования в компактной конструкции
Несмотря на компактность, объектив имеет кнопку удержания фокусировки, переключатель режимов фокусировки, кольцо апертуры, переключатель щелчка апертуры и функцию ручной фокусировки с линейным откликом для удобной съемки. Пыле- и влагозащищенная конструкция обеспечивает надежность при неблагоприятных погодных условиях.