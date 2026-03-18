Объектив Sony FE 24mm f/1.4 GM (состояние 5-) (б/у)

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Код товара: УТ-00092353 Артикул: б/у-Крд 2026-03-18/05 Код товара: УТ-00092353 Артикул: б/у-Крд 2026-03-18/05 Объектив, система Sony E Тип б/у товара Объективы Все характеристики Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5- (незначительные следы эксплуатации)

S/n: без сн

Комплектация: объектив и обе крышки

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Оптика Объектив, система Sony E Тип б/у товара Объективы Описание Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5- (незначительные следы эксплуатации)

S/n: без сн

Комплектация: объектив и обе крышки

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Видео Наш обзор

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