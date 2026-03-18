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Объектив Sony FE 24mm f/1.4 GM (состояние 5-) (б/у)

  • FE 24mm f/1.4 GM (состояние 5-)
  • FE 24mm f/1.4 GM (состояние 5-)
  • FE 24mm f/1.4 GM (состояние 5-)
  • FE 24mm f/1.4 GM (состояние 5-)
  • FE 24mm f/1.4 GM (состояние 5-)
  • FE 24mm f/1.4 GM (состояние 5-)
  • FE 24mm f/1.4 GM (состояние 5-)
Код товара:УТ-00092353
Артикул:б/у-Крд 2026-03-18/05

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
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Описание

Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5- (незначительные следы эксплуатации)
S/n: без сн
Комплектация: объектив и обе крышки
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.