Объектив Sony FE 24mm f/1.4 GM (состояние 5-) (б/у)
Код товара:УТ-00092353
Артикул:б/у-Крд 2026-03-18/05
Код товара:УТ-00092353
Артикул:б/у-Крд 2026-03-18/05
Объектив, системаSony E
Тип б/у товараОбъективы
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5- (незначительные следы эксплуатации)
S/n: без сн
Комплектация: объектив и обе крышки
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5- (незначительные следы эксплуатации)
S/n: без сн
Комплектация: объектив и обе крышки
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.
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