Объектив Sony FE 24mm f/1.4 GM (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00075975
Артикул : б/у-Н1 К 2024-05-28
Причина уценки:
не значительные следы использования
Гарантия магазина 90 дней
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Описание
Код товара: 140975
Sony FE 24mm f/1.4 GM (состояние 5)
Вес 445 г
Размеры 75.4 х 92.4 мм
Диаметр светофильтра, мм 67
Конструкция объектива 13 элементов в 10 группах (2 асферических, 3 с экстранизкой дисперсией)
Относительное отверстие 1:1.4
Минимальная диафрагма 1:16
Минимальная дистанция фокусировки 0.24 м
Угол поля зрения 84° (35 мм), 61° (APS-C)
Байонет Sony FE
Число лепестков диафрагмы 11
Максимальное фокусное расстояние, мм 24
Минимальное фокусное расстояние, мм 24
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5, не значительные следы использования .
Комплектация: бленда: ALC-SH154, крышки передняя и задняя, чехол.
Гарантия 90 дней