Объектив Sony FE 24mm f/1.4 GM (состояние 5) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00075975 Артикул : б/у-Н1 К 2024-05-28

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Задать вопрос Причина уценки: не значительные следы использования 85 000 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Код товара: 140975 Sony FE 24mm f/1.4 GM (состояние 5) Вес 445 г

Размеры 75.4 х 92.4 мм

Диаметр светофильтра, мм 67

Конструкция объектива 13 элементов в 10 группах (2 асферических, 3 с экстранизкой дисперсией)

Относительное отверстие 1:1.4

Минимальная диафрагма 1:16

Минимальная дистанция фокусировки 0.24 м

Угол поля зрения 84° (35 мм), 61° (APS-C)

Байонет Sony FE

Число лепестков диафрагмы 11

Максимальное фокусное расстояние, мм 24

Минимальное фокусное расстояние, мм 24 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5, не значительные следы использования .

Комплектация: бленда: ALC-SH154, крышки передняя и задняя, чехол.

Гарантия 90 дней

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