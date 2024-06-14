Товары

Услуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Выберите город

    Появились вопросы?

    Мы постараемся ответить как можно скорее.
    Тема вопроса*
    Нажимая кнопку «Отправить вопрос», вы даете согласие на обработку персональных данных.

    Объектив Sony FE 24-70mm f/4 ZA OSS Carl Zeiss Vario-Tessar T* (состояние 4) (б/у)

    0

    0 отзывов

    Код товара : УТ-00076465

    Артикул : б/у-БУМ К 2024-06-14

    • FE 24-70mm f/4 ZA OSS Carl Zeiss Vario-Tessar T* (состояние 4)
    • FE 24-70mm f/4 ZA OSS Carl Zeiss Vario-Tessar T* (состояние 4)
    • FE 24-70mm f/4 ZA OSS Carl Zeiss Vario-Tessar T* (состояние 4)
    • FE 24-70mm f/4 ZA OSS Carl Zeiss Vario-Tessar T* (состояние 4)
    • FE 24-70mm f/4 ZA OSS Carl Zeiss Vario-Tessar T* (состояние 4)
    • FE 24-70mm f/4 ZA OSS Carl Zeiss Vario-Tessar T* (состояние 4)
    • FE 24-70mm f/4 ZA OSS Carl Zeiss Vario-Tessar T* (состояние 4)
    • FE 24-70mm f/4 ZA OSS Carl Zeiss Vario-Tessar T* (состояние 4)
    • FE 24-70mm f/4 ZA OSS Carl Zeiss Vario-Tessar T* (состояние 4)
    • FE 24-70mm f/4 ZA OSS Carl Zeiss Vario-Tessar T* (состояние 4)
    • FE 24-70mm f/4 ZA OSS Carl Zeiss Vario-Tessar T* (состояние 4)

    Заказ в 1 клик

    Оставьте Ваш номер телефона для оформления заказа и мы свяжемся с Вами с 9:00 до 21:00.
    Нажимая кнопку «Оформить заказ», вы даете согласие на обработку персональных данных.

    Причина уценки:

    Малозаметные потертости на корпусе сбоку,

    38 000 ₽

    Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru

    Доставка курьером бесплатно от 5 000₽

    Характеристики
    Описание
    Видео
    Аксессуары
    Отзывы0

    Описание

    Код: 141465

    Этот компактный зум-объектив позволят добиться наилучших результатов при съемке на полнокадровые камеры с байонетом E в разнообразных съемочных ситуациях. Постоянная светосила f/4 гарантирует неизменные настройки экспозиции на всем диапазоне фокусных расстояний 24–70 мм, а оптика ZEISS с покрытием T* обеспечивает непревзойденную четкость и качество изображения. Обладает защитой от пыли и влаги.

    Тип объектива: Стандартный Zoom
    Диаметр фильтра, мм: 67
    Размер матрицы: Full frame
    Крепление объектива (байонет): Sony E
    Фокусное расстояние: 24-70 mm
    Значение светосилы: f/4.0
    Углы обзора: 61° - 23°
    Конструкция: 12 элементов в 10 группах
    Кол-во лепестков диафрагмы: 7
    Минимальная дистанция фокусировки, м: 0.4
    Максимальное увеличение: 0.2
    Стабилизация изображения: Есть
    Привод автофокусировки: мотор 
    Габариты: 73х95 мм
    Вес: 426 г

    Фототехника  прошла  проверку на работоспособность.

    Состояние : 4

    Гарантия 90 дней.

    Комплектация: Объектив, задняя крышка, бленда.

    s/n: 45837318

    Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.