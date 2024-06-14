Объектив Sony FE 24-70mm f/4 ZA OSS Carl Zeiss Vario-Tessar T* (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00076465
Артикул : б/у-БУМ К 2024-06-14
Причина уценки:
Малозаметные потертости на корпусе сбоку,
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Описание
Код: 141465
Этот компактный зум-объектив позволят добиться наилучших результатов при съемке на полнокадровые камеры с байонетом E в разнообразных съемочных ситуациях. Постоянная светосила f/4 гарантирует неизменные настройки экспозиции на всем диапазоне фокусных расстояний 24–70 мм, а оптика ZEISS с покрытием T* обеспечивает непревзойденную четкость и качество изображения. Обладает защитой от пыли и влаги.
Тип объектива: Стандартный Zoom
Диаметр фильтра, мм: 67
Размер матрицы: Full frame
Крепление объектива (байонет): Sony E
Фокусное расстояние: 24-70 mm
Значение светосилы: f/4.0
Углы обзора: 61° - 23°
Конструкция: 12 элементов в 10 группах
Кол-во лепестков диафрагмы: 7
Минимальная дистанция фокусировки, м: 0.4
Максимальное увеличение: 0.2
Стабилизация изображения: Есть
Привод автофокусировки: мотор
Габариты: 73х95 мм
Вес: 426 г
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 4
Гарантия 90 дней.
Комплектация: Объектив, задняя крышка, бленда.
s/n: 45837318