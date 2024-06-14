Описание

Код: 141465

Этот компактный зум-объектив позволят добиться наилучших результатов при съемке на полнокадровые камеры с байонетом E в разнообразных съемочных ситуациях. Постоянная светосила f/4 гарантирует неизменные настройки экспозиции на всем диапазоне фокусных расстояний 24–70 мм, а оптика ZEISS с покрытием T* обеспечивает непревзойденную четкость и качество изображения. Обладает защитой от пыли и влаги.

Тип объектива: Стандартный Zoom

Диаметр фильтра, мм: 67

Размер матрицы: Full frame

Крепление объектива (байонет): Sony E

Фокусное расстояние: 24-70 mm

Значение светосилы: f/4.0

Углы обзора: 61° - 23°

Конструкция: 12 элементов в 10 группах

Кол-во лепестков диафрагмы: 7

Минимальная дистанция фокусировки, м: 0.4

Максимальное увеличение: 0.2

Стабилизация изображения: Есть

Привод автофокусировки: мотор

Габариты: 73х95 мм

Вес: 426 г

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 4

Гарантия 90 дней.

Комплектация: Объектив, задняя крышка, бленда.

s/n: 45837318