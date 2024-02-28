Объектив Sony FE 24-70mm f/4 ZA OSS Carl Zeiss Vario-Tessar T* (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00073654
Артикул : б/у-Ф1 К 2024-02-28/01
Причина уценки:
Потертости на нижней части объектива на кольцах зума и фокуса, мелкая царапинка на передней линзе ближе к краю напротив "Т* ", байонетная крышка "TAMRON".
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 90 дней
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
Код товара: 138654
Тип объектив
Тип объектива стандартный, zoom-объектив
Фокусное расстояние переменное
Мин. фокусное расстояние 24 мм
Макс. фокусное расстояние 70 мм
Кратность зума 2.9x
Минимальное расстояние фокусировки 0.4 м
Особенности автоматическая фокусировка, стабилизация изображения
Минимальный угол обзора 34 град.мин
Максимальный угол обзора 84 град.мин
Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии 4
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 4
# 45886690
Комплектация: Объектив, байонетная крышка, коробка.
Гарантия 90 дней.