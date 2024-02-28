Объектив Sony FE 24-70mm f/4 ZA OSS Carl Zeiss Vario-Tessar T* (состояние 4) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00073654 Артикул : б/у-Ф1 К 2024-02-28/01

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Задать вопрос Причина уценки: Потертости на нижней части объектива на кольцах зума и фокуса, мелкая царапинка на передней линзе ближе к краю напротив "Т* ", байонетная крышка "TAMRON". 44 000 ₽ Купить Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Описание Код товара: 138654 Тип объектив

Тип объектива стандартный, zoom-объектив

Фокусное расстояние переменное

Мин. фокусное расстояние 24 мм

Макс. фокусное расстояние 70 мм

Кратность зума 2.9x

Минимальное расстояние фокусировки 0.4 м

Особенности автоматическая фокусировка, стабилизация изображения

Минимальный угол обзора 34 град.мин

Максимальный угол обзора 84 град.мин

Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии 4 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 4

# 45886690

Комплектация: Объектив, байонетная крышка, коробка.

Гарантия 90 дней.

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