Объектив Sony FE 24-240mm f/3.5-6.3 OSS (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00070646
Артикул : б/у-КП32 К 2023-10-06
Причина уценки:
Незначительные бытовые загрязнения
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия магазина 90 дней
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Описание
Тип объектива стандартный
Фокусное расстояние переменное
Мин. фокусное расстояние 24 мм
Макс. фокусное расстояние 240 мм
Кратность зума 10x
Минимальное расстояние фокусировки 0.5 м
Минимальный угол обзора 10 град.мин
Максимальный угол обзора 84 град.мин
Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии 3.5
Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии 6.3
Минимальная диафрагма (F) 40
Число лепестков диафрагмы 7
Байонет Sony E
Диаметр резьбы для светофильтра 72 мм
Число групп элементов 12
Число элементов 17
Число асферических элементов 5
Число низкодисперсных элементов 1
Диаметр 80.5 мм
Длина 118.5 мм
Вес 780 г
Код товара: 135646
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : Незначительные бытовые загрязнения.
Комплектация: объектив, бленда, крышки, коробка.
Гарантия 90 дней.