Sony FE 16mm f/1.8 G – удивительно компактный и легкий сверхширокоугольный объектив. При высокой светосиле f/1.8 он весит всего 300 г, что почти вдвое меньше, чем его прямой конкурент Viltrox AF 16mm f/1.8. Это преимущество в весе имеет свою обратную сторону, о чем будет сказано ниже. Оба объектива обладают отличной резкостью, как можно видеть и по графикам MTF, и по данным независимых тестов, причем Sony резче в центральной части кадра, а Viltrox выигрывает в углах изображения (если снимать на полностью открытой диафрагме).

Оптическая схема включает 15 элементов в 12 группах, из них 1 асферический, 2 продвинутых асферических (АА), 3 низкодисперсионных ED и 1 Super ED элемент. Активное применение специальных элементов позволяет исправить большую часть аберраций: хроматика (окантовка из ложных цветов по краям контрастных объектов) едва заметна, практически полностью отсутствует виньетирование, хорошо исправлена кома. К сожалению, объектив демонстрирует очень сильную дисторсию (искажение геометрии кадра), причем дисторсию сложного характера (так называемые «усы»). Конечно, это легко исправляется встроенной коррекцией, если вы снимаете в JPEG, или применением профилей объектива в редакторе, если снимаете в RAW, однако это цифровое исправление – одна из причин мягкости объектива по границам кадра. Чтобы получить «звеняще» резкое от края до края изображение, нужно прикрыть диафрагму до примерно f/5.6. Боке очень приятное, мягкое (в особенности для сверхширокоугольного объектива), во многом этому способствует 11-лепестковая диафрагма, которая обеспечивает скругленную форму отверстия при закрытии.

Для фокусировки используется компактная группа линз с двумя XD линейными моторами, объектив наводится практически моментально, автофокус в видео также работает без каких-либо нареканий, быстро и плавно. Стоит отметить минимальную дистанцию фокусировки: 15 см – гораздо меньше по сравнению с Viltrox (27 см). С учетом длины самого объектива и рабочего отрезка камеры вы можете фокусироваться на объектах с расстояния примерно 4-5 см от переднего края корпуса. Широкий угол поля зрения позволяет запечатлевать небольшие объекты на фоне драматичной перспективы, дает новый взгляд на привычные вещи. Дыхание фокуса едва заметно и может быть полностью устранено с помощью коррекций внутри камеры – одно из преимуществ оригинальной оптики.

Корпус объектива защищен от пыли и влаги. Объектив предоставляет обширный список органов управления: переключатель режима фокусировки AF / MF, пользовательскую кнопку, функцию которой можно задать через меню камеры, а также кольца ручного управления фокусом и диафрагмой (второе можно заблокировать для управления с камеры). Переключатель Click позволяет вращать кольцо диафрагмы как с отсечками по 1/3 ступени, так и без них, плавно.

В целом, Sony FE 16mm f/1.8 G – интересный объектив. Принадлежность к бренду позволяет ему пользоваться всеми автоматическими коррекциями, а также гарантирует корректную работу как на существующих, так и на будущих камерах Sony. Значительными преимуществами являются размеры и вес: объектив легко взять с собой в дорогу, легко сбалансировать на электронных подвесах, легко использовать в стесненных условиях. Для оригинального светосильного объектива цена находится на весьма доступном уровне – это третий плюс. Искажения геометрии – единственный серьезный минус, но эта проблема имеет известные решения. Данная модель отлично подойдет для пейзажной и интерьерной съемки, астрофотографии, репортажа и многих других сюжетов.

Характеристики