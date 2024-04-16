Описание

Код товара: 139998

Этот полнокадровый зум-объектив 16–35 мм ZEISS Vario-Tessar с байонетом E отличается превосходными оптическими характеристиками, которые заключены в компактный и легкий корпус. Универсальный диапазон фокусных расстояний в сочетании с оптической стабилизацией изображения делает этот объектив идеальным выбором для мгновенной съемки, съемки в помещении, групповых портретов, пейзажей и не только — особенно при использовании с полнокадровыми камерами серии α7. Постоянная максимальная светосила f/4 расширяет возможности подбора экспозиции и выбора глубины резкости.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 5 ( Как новый)

Комплектация: Полная в родной коробке

Гарантия 90 дней.

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Товар можно приобрести в магазине «Яркий фотомаркет»,

по адресу: Просвещения проспект, д. 72,

м. Гражданский проспект, м. Проспект Просвещения

Работаем каждый день с 9:00 до 21:00.

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Фотомагазин по продаже нового и Б/У профессионального фото-, видео- и студийного оборудования.

Наши преимущества:

- Гарантия до 90 дней на комиссионную технику

- Выгодный Trade-in

- Дистанционный Trade-in по России

- Оплаты банковскими картами

- Возможность купить в кредит

- Обмен на новую и Б/У технику

- Бесплатная доставка по всей России

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Полную информацию можно уточнить на нашем сайте, https://www.yarkiy.ru/info/trade_in



Продать, обменять и сдать на комиссию, можно по адресам:

ул. Большая Монетная, д. 16, от м. Горьковская, м. Петроградская пешком 10 минут

ул. Некрасова, д. 1, от м. Чернышевская, м. Маяковская пешком 15 минут

Просвещения проспект, д. 72, м. Гражданский проспект, м. Проспект Просвещения