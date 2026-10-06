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Объектив Sony FE 16-35mm f/2.8 GM II (состояние 5) (б/у)

  • FE 16-35mm f/2.8 GM II (состояние 5)
  • FE 16-35mm f/2.8 GM II (состояние 5)
  • FE 16-35mm f/2.8 GM II (состояние 5)
  • FE 16-35mm f/2.8 GM II (состояние 5)
  • FE 16-35mm f/2.8 GM II (состояние 5)
  • FE 16-35mm f/2.8 GM II (состояние 5)
  • FE 16-35mm f/2.8 GM II (состояние 5)
  • FE 16-35mm f/2.8 GM II (состояние 5)
  • FE 16-35mm f/2.8 GM II (состояние 5)
  • FE 16-35mm f/2.8 GM II (состояние 5)
  • FE 16-35mm f/2.8 GM II (состояние 5)
  • FE 16-35mm f/2.8 GM II (состояние 5)
  • FE 16-35mm f/2.8 GM II (состояние 5)
Код товара:УТ-00097824
Артикул:б/у-ВО32 К 2026-10-06/1

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
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Описание

Sony FE 16-35mm f/2.8 GM II
УТ-00097776

Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5;;
S/n:1830214;
Комплектация: Передняя и задняя крышки,бленда ALC-SH177 . Умеренные следы эксплуатации, без сколов и царапин.;
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.