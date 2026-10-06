Объектив Sony FE 16-35mm f/2.8 GM II (состояние 5) (б/у)
Код товара:УТ-00097824
Артикул:б/у-ВО32 К 2026-10-06/1
Код товара:УТ-00097824
Артикул:б/у-ВО32 К 2026-10-06/1
Sony FE 16-35mm f/2.8 GM II
УТ-00097776
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5;;
S/n:1830214;
Комплектация: Передняя и задняя крышки,бленда ALC-SH177 . Умеренные следы эксплуатации, без сколов и царапин.;
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5;;
S/n:1830214;
Комплектация: Передняя и задняя крышки,бленда ALC-SH177 . Умеренные следы эксплуатации, без сколов и царапин.;
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.
Видео
Наш обзор
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.