Объектив Sony FE 16-35mm f/2.8 GM II (состояние 5) (б/у)

<















>











Код товара: УТ-00097824 Артикул: б/у-ВО32 К 2026-10-06/1 Код товара: УТ-00097824 Артикул: б/у-ВО32 К 2026-10-06/1 Sony FE 16-35mm f/2.8 GM II

УТ-00097776



Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5;;

S/n:1830214;

Комплектация: Передняя и задняя крышки,бленда ALC-SH177 . Умеренные следы эксплуатации, без сколов и царапин.;

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Товар не найден Задать вопрос Описание Sony FE 16-35mm f/2.8 GM II

УТ-00097776



Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5;;

S/n:1830214;

Комплектация: Передняя и задняя крышки,бленда ALC-SH177 . Умеренные следы эксплуатации, без сколов и царапин.;

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Видео Наш обзор

Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.