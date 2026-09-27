Объектив Sony FE 12-24mm f/4 G (состояние 5) (б/у)

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Код товара: УТ-00097644 Артикул: б/у-ЗВ39 К 2026-09-27 Код товара: УТ-00097644 Артикул: б/у-ЗВ39 К 2026-09-27 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5-

S/n: 1835010

Комплектация: объектив, крышки, чехол

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Товар не найден Задать вопрос Описание Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5-

S/n: 1835010

Комплектация: объектив, крышки, чехол

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Видео Наш обзор

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