Объектив Sony FE 100mm f/2.8 STF GM OSS (SEL100F28GM)
Код товара : УТ-00016058
Артикул : SEL100F28GM.SYX
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Характеристики
Характеристики
Байонет
Sony E
Диаметр светофильтра, мм
72
Минимальное фокусное расстояние, мм
100
Относительное отверстие
1:2.8 (светопропускаемость T5.6)
Минимальная диафрагма
1:20 (T22)
Минимальная дистанция фокусировки
0.57 м (макро 1:4)
Угол поля зрения
24°
Конструкция объектива
13 элементов в 10 группах (без учета APD элемента; 1 асферический, 1 элемент с низким коэффициентом рассеивания)
Число лепестков диафрагмы
11
Физические характеристики
Вес
700 г
Размеры товара
85.5 х 118.1 мм
Комплектация
Комплектация
крышки передняя и задняя, чехол, бленда ALC-SH147
Описание
Sony FE 100mm f/2.8 STF GM OSS - один из немногих объективов с аподизационным фильтром. Аподизационный фильтр - это фильтр нейтральной оптической плотности с постепенно снижающейся пропускаемостью света от центра к краям. Аподизационный фильтр позволяет создавать невероятно мягкое размытие фона и бликов от источников света, сохраняя при этом максимально резкое воспроизведение всех деталей, попавших в фокус. Качество изображения соответствует высокому уровню объективов серии G Master: превосходная резкость по всему кадру, скорректированные хроматические аберрации и дисторсия, устойчивость к появлению ореолов и бликов благодаря просветляющему покрытию Nano AR. По качеству сборки FE 100mm f/2.8 STF GM OSS также соответствует профессиональному уровню: корпус полностью выполнен из металла и имеет защиту от проникновения пыли и влаги.
Это превосходный объектив для портретной съемки, натюрморта и всех прочих сюжетов, в которых желательно мягкое боке, чему способствует и 11-лепестковая скругленная диафрагма. Фокусировочный привод Direct Drive SSM обеспечивает невероятную скорость наведения на резкость. Встроенный оптический стабилизатор изображения, который может работать совместно со стабилизатором в камере, позволяет значительно продлевать выдержку при съемке с рук. Наконец, минимальная дистанция фокусировки 0.57 м позволяет выхватывать отдельные детали крупным планом.