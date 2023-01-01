Описание

Sony FE 100mm f/2.8 STF GM OSS - один из немногих объективов с аподизационным фильтром. Аподизационный фильтр - это фильтр нейтральной оптической плотности с постепенно снижающейся пропускаемостью света от центра к краям. Аподизационный фильтр позволяет создавать невероятно мягкое размытие фона и бликов от источников света, сохраняя при этом максимально резкое воспроизведение всех деталей, попавших в фокус. Качество изображения соответствует высокому уровню объективов серии G Master: превосходная резкость по всему кадру, скорректированные хроматические аберрации и дисторсия, устойчивость к появлению ореолов и бликов благодаря просветляющему покрытию Nano AR. По качеству сборки FE 100mm f/2.8 STF GM OSS также соответствует профессиональному уровню: корпус полностью выполнен из металла и имеет защиту от проникновения пыли и влаги.

Это превосходный объектив для портретной съемки, натюрморта и всех прочих сюжетов, в которых желательно мягкое боке, чему способствует и 11-лепестковая скругленная диафрагма. Фокусировочный привод Direct Drive SSM обеспечивает невероятную скорость наведения на резкость. Встроенный оптический стабилизатор изображения, который может работать совместно со стабилизатором в камере, позволяет значительно продлевать выдержку при съемке с рук. Наконец, минимальная дистанция фокусировки 0.57 м позволяет выхватывать отдельные детали крупным планом.