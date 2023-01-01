Объектив Sony FE 100-400mm f/4.5–5.6 GM OSS (SEL-100400GM)
Код товара : УТ-00017017
Артикул : SEL100400GM.SYX
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Характеристики
Характеристики
Байонет
Sony E
Диаметр светофильтра, мм
77
Минимальное фокусное расстояние, мм
100
Максимльное фокусное расстояние, мм
400
Относительное отверстие
1:4.5 - 1:5.6
Минимальная диафрагма
1:32 - 1:40
Минимальная дистанция фокусировки
0.98 м
Угол поля зрения
24ﾟ - 6ﾟ10' (35 мм), 16° - 4°10' (APS-C)
Конструкция объектива
22 элемента в 16 группах (2 ED, с экстранизким коэффициентом рассеивания и 1 Super ED)
Физические характеристики
Вес
1395 г (без штативного адаптера)
Размеры товара
93.9 х 205 мм
Комплектация
Комплектация
крышка передняя (ALC-F77S), крышка задняя (ALC-R1EM), бленда ALC-SH151, футляр, крепление для штатива
Описание
Первый сверхдлиннофокусный объектив серии Sony G Master (GM) для профессиональной съемки спорта, дикой природы и прочих сюжетов, требующих быстрой и цепкой автофокусировки, максимального разрешения и свободы от искажений. Привод Direct Drive Super Speed Motor (DDSSM) обеспечивает высокую скорость наведения на резкость в автоматическом режиме и прямое управление фокусировкой в ручном. Оптический стабилизатор изображения OSS, который может работать в паре со встроенным стабилизатором камеры. Объектив обладает профессиональной эргономикой: ограничитель автофокуса, кнопка удержания автофокуса, настройка силы сопротивления кольца трансфокатора, бленда со шторкой для быстрого доступа к светофильтру, а также защищен от влаги и пыли для использования в любую погоду.
Оптическая схема включает 2 элемента из низкодисперсного стекла (ED) и еще 1 элемент со сверхнизкой дисперсией (Super UD), что позволяет успешно подавлять хроматические аберрации и добиваться высокой детализации от центра изображения до самого края. Просветляющее покрытие Nano AR значительно усиливает контрастность изображения и подавляет появление бликов. Передний элемент дополнительно покрывается фтористым покрытием для защиты от грязи и легкого удаления отпечатков пальцев или следов от капель воды.
FE 100-400mm f/4.5–5.6 GM OSS совместим с телеконвертерами SEL14TC и SEL20TC, увеличивающими фокусное расстояние в 1.4 или 2 раза соответственно - вплоть до 800 мм. В зависимости от камеры, автоматическая фокусировка может быть доступна или недоступна.