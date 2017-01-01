Описание

15 сентября 2017 года – Sony анонсировала три новых 4К HDR камкордера с системой автофокусировки Fast Hybrid –XDCAM® PXW-Z90, NXCAM ®HXR-NX80 и Handycam® FDR-AX700. Все три ручных камкордера сочетают быстрый и надежный автофокус с матрицей Exmor RS CMOS, обеспечивающей четкость изображения вместе с уникальными опциями съемки. Новые модели поддерживают рабочий процесс в формате HDR (расширенный динамический диапазон), позволяющий производить великолепный контент с минимальным уровнем пост-продакшна, а также целый ряд функций, приложений и сценариев для создания контента.

Система автофокусировки Fast Hybrid гарантирует высокоточную фокусировку во время съемки, которую обеспечивают 273 точки фазового автофокуса, покрывающие примерно 84% площади кадра. Размещенные с высокой плотностью, они работают с помощью передового алгоритма, недавно разработанного специалистами Sony. Это значительно уменьшает рыскание фокусировки и некорректные переключения на посторонние объекты, и особенно важно для производства контента в 4К. Вы также можете задать камере диапазон дистанций для слежения (5 ступеней) и чувствительность переключения между объектами, находящимися на разной дистанции (5 ступеней). Это позволяет, например, удерживать в фокусе основной объект, даже если он постоянно перекрывается препятствиями, или быстро переключаться между несколькими объектами, которые по очереди входят и выходят из кадра. Система обнаружения лиц работает также исключительно быстро, и продолжает удерживать лицо в фокусе, даже если объект съемки поворачивается в профиль, или и вовсе на какой-то момент отворачивается от камеры.

В режиме киносъемки отображение рамок фазового захвата сигнализирует о сфокусированной области и позволяет отслеживать объект в фокусе. Также новые камкордеры оснащены сенсорным видоискателем с большом 3.5-дюймовом ЖК-экраном, на котором пользователи могут быстро переключить фокус с одного объекта на другой, в то время как скорость автофокусировки, диапазон глубины отслеживания и чувствительность к переключению объектов могут быть настроены так, как этого требуют разные стили съемки.

Новые камкордеры поддерживают 4К HDR-запись в формате HLG (Hybrid Log-Gamma), обеспечивая рабочий процесс в HDR. Он позволяет сократить объем работы на пост-продакшн и легко производить высококачественный HDR-контент без цветокоррекции, которая обычно требует высоких технических навыков и знаний. А для уникальности каждой съемки камкордеры также оснащены следующими ключевыми технологиями и функциями:

Пиксельное считывание без биннинга с использованием усовершенствованного механизма обработки изображений BIONZ X

Запись в режиме Super Slow Motion до 960 кадров в секунду, а также режим Slow & Quick Motion Full HD – до 120 кадров в секунду

Возможности S-Log3/S-Gamut3 позволяют работать с изображением как угодно

29-мм широкоугольный объектив ZEISS Vario-Sonnar T с 12-кратным оптическим зумом и 18-кратным зумом Clear Image

Меньше визуальных искажений при съемке движущихся объектов по сравнению с обычными моделями

Эффективность рабочих процессов повышается благодаря двойному гнезду для карт памяти (UHS-I, одновременная или попеременная запись), а также терминалам REMOTE, башмаку для дополнительных аксессуаров (внешний микрофон или лампа) и разъему HDMI (тип А, полноразмерный). В частности, доступен так называемый «clean HDMI» – т.е. вывод несжатого сигнала в 4К на внешние мониторы или видеорекордеры.

Отличия от старших моделей:

В дополнение к вышеперечисленным функциям серии, XDCAM® PXW-Z90 и NXCAM® HXR-NX80 также получили два входа звуковых сигналов с разъемами XLR, съемную ручку и доступ к Content Browser Mobile – приложение для смартфонов и планшетов, обеспечивающее дистанционное управления по Wi-Fi, и синхронизацию таймкодов на разных устройствах.

PXW-Z90 также оснащена рядом функций для удовлетворения специфических требований телевизионного производства. Например, обеспечена запись в формате XAVC, позволяющая получить качественное изображение в формате 4:2:2 10 бит (HD) и 4:2:0 8 бит (QFHD), в дополнение к обычному формату MPEG 2HD, общепринятому в телевизионном производстве. Также добавлена совместимость с 3G SDI для работы с существующим вещательным оборудованием. Дополнительным новшеством стали сетевые функции – для легкой интеграции в новостные комплексы, например совместимость с XDCAM air – новым облачным сервисом от Sony.

NXCAM HXR-NX80 и Handycam FDR-AX700 также поддерживают XAVC S – расширенный формат XAVC для клиентского использования, в котором можно записывать 4К-фильмы в высоком разрешении.