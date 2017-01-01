Видеокамера Sony FDR-AX700
Код товара : УТ-00065547
Артикул : @ FDRAX700B.CEE
150 990 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 1 год. Авторизованный сервис.
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Инструкции и документы
Характеристики
Фотосъёмка
Баланс белого
авто, вне помещения, в помещении, 2 пользовательских настройки, температура в К
Цифровой зум
[с учетом оптического] Clear Image Zoom,: 18х (4К), 24х (HD); цифровой зум: 192х
Размер фотоизображения
4240 x 2824 (3:2), 5024 x 2824 (16:9)
Формат файла
JPEG
Съёмка видео
Битрейт
XAVC S 4K: 100 или 60 Мбит/с, XAVC S HD: 100 / 60 Мбит/с (120p, 100p), 50, 25, 16 Мбит/с, AVCHD: 24, 17, 5 Мбит/с; XAVC S Proxy: 9 Мбит/с (1280 x 720), 3 Мбит/с (640 x 360)
Минимальная освещенность
3 люкс (стандартная съемка, выдержка 1/60-1/50 с), 1.7 люкс (низкое освещение, 1/30-1/25 с), 0 люкс (ночная инфракрасная съемка, зеленый монохромный режим)
Источники питания
Питание
аккумуляторы типа InfoLITHIUM V (NP-FV, за исключением NP-FV30, в комплекте NP-FV70A), сетевой адаптер
Прочие особенности
Комплектация
аккмулятор NP-FV70A, сетевой адаптер, шнур питания, пульт дистанционного управления RMT-835, бленда объектива, крышка объектива, наглазник видоискателя, инструкция
Дата анонса
01.01.2017
Управление эскпозицией
Замер экспозиции
авто: матричный или точечный
Физические характеристики
Вес
с аккумулятором NP-FV70A: 1030 г, только корпус: 935 г
Объектив
Диаметр светофильтра, мм
62
Оптический зум
12х
Стабилизатор изображения
оптический, с активным режимом
Объектив
f 9.3 - 111.6 мм / 2.8 - 4.5 (29 - 348 мм в 35-мм эквиваленте)
Видоискатель и дисплей
Видоискатель
1 см (0.39"), прибл. 2.4 млн. точек
Память и интерфейсы
Видеовыход
HDMI (тип A)
Карта памяти
2 гнезда для карт SD / SDHC / SDHC (UHS-I) / Memory Stick Duo, одновременная или попеременная запись
Матрица
Датчик изображения
1" (13.2 х 8.8 мм) Exmor RS CMOS многослойный (stacked)
Светочувствительность
усиление: 0 - 33 дБ (авто: 0 - 24 дБ с возможностью выбора верхнего значения)
Соотношение сторон
16:9
Число эффективных пикселей, Мп
14.2
Подсветка
Встроенная подсветка
ИК подсветка для ночного режима, до 3 метров
Внешняя подсветка
башмак для ламп постоянного света
Описание
15 сентября 2017 года – Sony анонсировала три новых 4К HDR камкордера с системой автофокусировки Fast Hybrid –XDCAM® PXW-Z90, NXCAM ®HXR-NX80 и Handycam® FDR-AX700. Все три ручных камкордера сочетают быстрый и надежный автофокус с матрицей Exmor RS CMOS, обеспечивающей четкость изображения вместе с уникальными опциями съемки. Новые модели поддерживают рабочий процесс в формате HDR (расширенный динамический диапазон), позволяющий производить великолепный контент с минимальным уровнем пост-продакшна, а также целый ряд функций, приложений и сценариев для создания контента.
Система автофокусировки Fast Hybrid гарантирует высокоточную фокусировку во время съемки, которую обеспечивают 273 точки фазового автофокуса, покрывающие примерно 84% площади кадра. Размещенные с высокой плотностью, они работают с помощью передового алгоритма, недавно разработанного специалистами Sony. Это значительно уменьшает рыскание фокусировки и некорректные переключения на посторонние объекты, и особенно важно для производства контента в 4К. Вы также можете задать камере диапазон дистанций для слежения (5 ступеней) и чувствительность переключения между объектами, находящимися на разной дистанции (5 ступеней). Это позволяет, например, удерживать в фокусе основной объект, даже если он постоянно перекрывается препятствиями, или быстро переключаться между несколькими объектами, которые по очереди входят и выходят из кадра. Система обнаружения лиц работает также исключительно быстро, и продолжает удерживать лицо в фокусе, даже если объект съемки поворачивается в профиль, или и вовсе на какой-то момент отворачивается от камеры.
В режиме киносъемки отображение рамок фазового захвата сигнализирует о сфокусированной области и позволяет отслеживать объект в фокусе. Также новые камкордеры оснащены сенсорным видоискателем с большом 3.5-дюймовом ЖК-экраном, на котором пользователи могут быстро переключить фокус с одного объекта на другой, в то время как скорость автофокусировки, диапазон глубины отслеживания и чувствительность к переключению объектов могут быть настроены так, как этого требуют разные стили съемки.
Новые камкордеры поддерживают 4К HDR-запись в формате HLG (Hybrid Log-Gamma), обеспечивая рабочий процесс в HDR. Он позволяет сократить объем работы на пост-продакшн и легко производить высококачественный HDR-контент без цветокоррекции, которая обычно требует высоких технических навыков и знаний. А для уникальности каждой съемки камкордеры также оснащены следующими ключевыми технологиями и функциями:
- Пиксельное считывание без биннинга с использованием усовершенствованного механизма обработки изображений BIONZ X
- Запись в режиме Super Slow Motion до 960 кадров в секунду, а также режим Slow & Quick Motion Full HD – до 120 кадров в секунду
- Возможности S-Log3/S-Gamut3 позволяют работать с изображением как угодно
- 29-мм широкоугольный объектив ZEISS Vario-Sonnar T с 12-кратным оптическим зумом и 18-кратным зумом Clear Image
- Меньше визуальных искажений при съемке движущихся объектов по сравнению с обычными моделями
Эффективность рабочих процессов повышается благодаря двойному гнезду для карт памяти (UHS-I, одновременная или попеременная запись), а также терминалам REMOTE, башмаку для дополнительных аксессуаров (внешний микрофон или лампа) и разъему HDMI (тип А, полноразмерный). В частности, доступен так называемый «clean HDMI» – т.е. вывод несжатого сигнала в 4К на внешние мониторы или видеорекордеры.
Отличия от старших моделей:
В дополнение к вышеперечисленным функциям серии, XDCAM® PXW-Z90 и NXCAM® HXR-NX80 также получили два входа звуковых сигналов с разъемами XLR, съемную ручку и доступ к Content Browser Mobile – приложение для смартфонов и планшетов, обеспечивающее дистанционное управления по Wi-Fi, и синхронизацию таймкодов на разных устройствах.
PXW-Z90 также оснащена рядом функций для удовлетворения специфических требований телевизионного производства. Например, обеспечена запись в формате XAVC, позволяющая получить качественное изображение в формате 4:2:2 10 бит (HD) и 4:2:0 8 бит (QFHD), в дополнение к обычному формату MPEG 2HD, общепринятому в телевизионном производстве. Также добавлена совместимость с 3G SDI для работы с существующим вещательным оборудованием. Дополнительным новшеством стали сетевые функции – для легкой интеграции в новостные комплексы, например совместимость с XDCAM air – новым облачным сервисом от Sony.
NXCAM HXR-NX80 и Handycam FDR-AX700 также поддерживают XAVC S – расширенный формат XAVC для клиентского использования, в котором можно записывать 4К-фильмы в высоком разрешении.