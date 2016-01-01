Описание

Матрица 1/2.5" Exmor CMOS R, новый оптический стабилизатор Balanced Optical SteadyShot, объектив Zeiss с 20х оптическим зумом, электронный видоискатель, широкие возможности для ручного управления. Встроенный стерео зум-микрофон и возможность подключать внешние микрофоны для записи реалистичного, живого звука. Модуль Wi-Fi позволяет осуществлять прямые трансляции через сервис Ustream и дистанционно управлять камерой с мобильных устройств.

Новая матрица специально для 4K

Площадь каждой светочувствительной ячейки новой матрицы увеличена в 1,6 раз (по сравнению с FRD-AX33), что повышает чувствительность и обеспечивает высокое качество изображения с низким уровнем шума даже при съемке в темноте или при ярком освещении.

Новый объектив ZEISS Vario-Sonnar T* для 4K

Новый объектив позволяет запечатлеть важные детали на высококачественных снимках в 4K в диапазоне фокусных расстояний от широкоугольного до телеположения. Усовершенствованная асферическая линза (AA) не только максимально точно воспроизводит изображение, но и обеспечивает компактность объектива. Линза из низкодисперсионного стекла (ED) гарантирует точную цветопередачу. Многослойное покрытие ZEISS T* повышает качество изображения, устраняя нежелательные отражения, блики и двоение изображения

Широкий угол обзора

Если вы снимаете видео или занимаетесь фотосъемкой, лучший в своем классе широкоугольный объектив дает больше возможностей при съемке пейзажей и сцен внутри помещения, когда у вас недостаточно места, чтобы отступить назад. Даже без широкоугольной насадки на объектив некоторые видеокамеры снимают на фокусном расстоянии 26,8 мм (при соотношении сторон изображения 16:9) в режиме видео.

Стабилизатор Balanced Optical SteadyShot

Дополнительная стабилизация изображения компенсирует дрожание камеры для стабилизации видео во всем диапазоне фокусных расстояний: от широкоугольной съемки до съемки с сильным приближением. В режиме HD-видео эта функция компенсирует дрожание камеры благодаря интеллектуальному автоматическому 5-осевому стабилизатору изображения, который компенсирует вибрацию по пяти направлениям даже при видеосъемке на бегу.

Высокая скорость и точность реакции автофокуса для съемки самых важных моментов

Быстрая интеллектуальная автофокусировка обеспечивает скоростной контрастный автофокус, минимизируя движения объектива, прогнозируя диапазон автофокусировки и ускоряя работу привода объектива. Это позволяет добиться высокой скорости отклика и запечатлеть самые мимолетные моменты.

Расширенные возможности съемки с зумом

Объектив с 20-кратным оптическим зумом и зумом Clear Image с увеличением 30х/40х (для 4K/HD) позволяет снимать удаленные объекты и не упускать памятные моменты.

Реалистичная запись голоса, музыки и других звуков

Новая конструкция позволяет микрофону записывать более четкий звук по пяти направлениям, при этом уровень помех снижен приблизительно на 40%, а эффективность увеличена вдвое для 2-канального стереозвука (при съемке в формате XAVC S) и втрое при записи 5.1-канального объемного звука (при съемке в режиме AVCHD). Теперь возможно очень точное и невероятно четкое воспроизведение звука.

Высокоскоростная запись в разрешении Full HD для высококачественной замедленной съемки

Снимайте в разрешении Full HD на скорости 100 кадров в секунду (NTSC/PAL), монтируйте видеоматериал после съемки. В результате замедленное видео будет выглядеть невероятно плавно и четко при воспроизведении. Эта функция идеально подходит для подробного замедленного просмотра эпизодов спортивных событий и не только, которые происходят слишком быстро, чтобы их можно было как следует рассмотреть.

Интервальная съемка в 4K

Вы можете вести серийную съемку в разрешении 4K в течение длительного времени с заданным постоянным интервалом между кадрами, затем отредактировать всю последовательность изображений и наслаждаться воспроизведением серии фотографий в виде интервального видеоролика.

Воспроизведение видео в формате Full HD с суперсглаживанием

Более яркие впечатления от просмотра, даже если у вас нет 4K-телевизора. Благодаря избыточной выборке сглаживания камера автоматически преобразует 4K в формат Full HD с потрясающей детализацией.

Кадрированное воспроизведение

Благодаря высокому разрешению 4K можно выбрать определенную область снимка и просмотреть ее в формате Full HD. Кроме того, можно изменить размер обрезки с помощью рычажка зума или значка на экране.

Расширенные функции съемки

Полная пользовательская настройка с помощью эргономичных элементов ручного управления. Используйте простой в использовании многофункциональный диск ручного управления для настройки коэффициента увеличения, фокусировки, экспозиции, диафрагмы, выдержки, корректировки экспозиции в автоматическом режиме или режима баланса белого после выбора режима с помощью кнопки ручного управления. Электронный видоискатель обеспечивает точный предварительный просмотр изображения.

Временной код / Пользовательский бит

При видеозаписи можно добавлять такие данные, как временной код и пользовательский бит. При записи временного кода к данным об изображении добавляются данные о часах/минутах/секундах/кадрах для точного и расширенного видеомонтажа. При записи пользовательского бита к данным об изображении добавляются данные о дате/времени/номер сюжета и т.д. в виде произвольных восьмизначных чисел, которые затем используются для редактирования и монтажа видеоматериалов с двух или более камер.

Исключительное качество изображения

С помощью формата XAVC S, разработанного на базе формата XAVC для профессионального использования, можно осуществлять запись высококачественных изображений с высокой скоростью потока 4K 100 Мбит/с17 и Full HD 50 Мбит/с. При этом формат XAVC S подразумевает сжатие данных для большего удобства.

Великолепная ночная съемка

Эта функция использует инфракрасное излучение для фотосъемки даже в полной темноте. С помощью функции ночной съемки родители могут легко запечатлеть безмятежное выражение на лицах своих детей.

Фокусировка по лицу и Smile Shutter

Используйте функцию распознавания лиц для оптимизации фокуса, экспозиции и интенсивности цвета кожи, которые являются ключевыми в портретной съемке. Вы можете установить приоритет лица объекта, коснувшись его на ЖК-дисплее. Благодаря функции Smile Shutter камера также способна запечатлеть мимолетную улыбку на губах, даже при записи видео.

Автофокусировка с функцией фиксации

Эта функция позволяет лучше отслеживать движущиеся объекты с помощью выбора постоянной оптимальной точки автофокусировки и регулировать размер кадра в зависимости от характеристик снимаемого объекта. Просто коснитесь объекта на ЖК-экране, чтобы отслеживать быстро движущиеся объекты съемки.

Микрофон с поддержкой записи 5.1-канального объемного звука

Чистая и четкая запись звука для точной передачи атмосферы сцены, и возможность воспроизведения объемного звука с помощью системы домашнего кинотеатра. Индикаторы уровня на ЖК-панели обеспечивают непосредственный контроль за уровнем каждого канала.

*5.1 доступен только в формате AVCHD Full HD

Одновременная видеозапись в двух форматах

Параллельная запись видео в двух форматах — в формате XAVC S или AVCHD для максимального качества и в формате MP4. Таким образом, у вас всегда будет файл небольшого размера, готовый для мгновенного обмена, и файл профессионального качества для дальнейшего редактирования.

Прямая трансляция видеопотока через USTREAM

От камерных концертов до спортивных мероприятий — есть события, которые лучше наблюдать в режиме реального времени. Осуществляйте прямую трансляцию с первоклассным качеством звука и изображения.

Управление несколькими камерами

Чем больше кадров, тем шире возможности редактирования. Можно легко вести съемку с различных углов, независимо от того, используете ли вы камеры, подключенные к Handycam® напрямую, или с помощью беспроводного соединения. Управление несколькими камерами позволяет с легкостью синхронизировать параметры съемки на всех совместимых устройствах, подключенных к Wi-Fi.

Удаленное управление и обмен контентом в одно касание

Удаленное управление в одно касание позволяет использовать смартфон или планшет в качестве видоискателя или пульт дистанционного управления для цифровой камеры. А обмен контентом в одно касание позволяет передавать фотографии и видео с камеры. В обоих случаях, устанавливая приложение PlayMemories Mobile на смартфон или планшет с поддержкой NFC , вы сможете забыть о проблемах сложной настройки и устанавливать подключение, просто приложив устройство к камере. Теперь у вас появилась возможность управлять камерой с помощью смартфона в ситуациях, и контролировать процесс съемки в недоступных раньше ситуациях, а также делать групповые портреты и передавать контент на смартфон, чтобы затем выложить удачные фото или видео в социальную сеть. Нет NFC? Ничего страшного. Сопряжение можно также установить вручную.

ЖК-экран Xtra Fine с WhiteMagic

Высокоточный ЖК-экран Xtra Fine оснащен технологией WhiteMagic с использованием белых пикселей в сочетании с RGB-пикселями, что усиливает яркость экрана и позволяет пользователям видеть на экране мельчайшие детали и оттенки при любых условиях съемки, в том числе на улице при ярком солнечном свете.

Поддержка iMovie и Final Cut Pro X

Данный продукт совместим с программами Final Cut Pro X и iMovie.