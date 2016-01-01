Видеокамера Sony FDR-AX53
Код товара : УТ-00063801
Артикул : # FDRAX53B.CEE
Предзаказ
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 1 год. Авторизованный сервис.
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Инструкции и документы
Характеристики
Фотосъёмка
Автоспуск
10 с
Баланс белого
Авто / Захват / На открытом воздухе / Внутри помещения
Одновременная съемка фото и видео
Есть
Цифровой зум
250x
Размер фотоизображения
5440 х 3056 или 4080 х 3056 (интерполяция), 3840 х 2160, 2880 х 2160, 1920 х 1080, 640 х 480
Формат файла
JPEG
Цветовое пространство
sRGB
Съёмка видео
Битрейт
XAVS S 4K: Прибл. 100 или 60 Мбит/с, Full HD: 50 Мбит/с (XAVC S) или 28 / 24 / 17 / 9 Мбит/с (AVCHD), HD: Прибл. 5 Мбит/с
Видеосъемка
4K: 3840х2160 25 или 24 кадра/с, Full HD: 50, 25 или 24 кадра/с
Минимальная освещенность
4K стандартный: 9 лк (выдержка 1/50 с), режим Low Lux: 1.8 лк (1/25 с); режим Full HD: стандартный 6 лк (1/50 с), Low Lux 1.2 лк; ночная съемка: 0 лк
Формат записи звука
встроенный 5.1 зум-микрофон, XAVC S: MPEG-4 Linear PCM 2-кан. (48 кГц / 16 бит), AVCHD: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital 5.1 Creator или Dolby Digital 2.0. стерео, Dolby Digital Stereo Creator, MP4: MPEG-4 AAC-LC стерео
Источники питания
Питание
NP-FV70, 1960 мАч, 13 Вт*ч, приблизительно 2.5 - 3 часа съемки, или сетевой адаптер (в комплекте)
Прочие особенности
Дата анонса
01.01.2016
Управление эскпозицией
Замер экспозиции
авто (матричный или точечный), ручной (меню, кольцо объектива), точечная по сенсорной панели
Физические характеристики
Вес
635 г (включая аккумулятор в комплекте)
Вес (брутто), г
1.270
Объектив
Диаметр светофильтра, мм
55
Оптический зум
20x
Стабилизатор изображения
Оптическая стабилизация изображения SteadyShot™
Объектив
Zeiss Vario-Sonnar T*, f 26.8 - 536 мм* / 2.0 - 3.8 (* в 35-мм эквиваленте, при соотношении 16:9))
Видоискатель и дисплей
Видоискатель
0.24" (0.6 см), 1 555 тыс. точек
Память и интерфейсы
Видеовыход
HDMI micro (тип D)
Карта памяти
SD, SDHC, SDXC (UHS-I), для записи 4К 100 Мбит/с требуется карта с классом скорости не ниже U3, для остальных режимов: не ниже class 10 / U1; а также Memory Stick PRO Duo
Матрица
Датчик изображения
1/2.5" Exmor R™ CMOS с тыловой подсветкой
Число эффективных пикселей, Мп
8.3
Подсветка
Внешняя подсветка
мульти-интерфейсный башмак (MI shoe) для аксессуаров Sony
Описание
Матрица 1/2.5" Exmor CMOS R, новый оптический стабилизатор Balanced Optical SteadyShot, объектив Zeiss с 20х оптическим зумом, электронный видоискатель, широкие возможности для ручного управления. Встроенный стерео зум-микрофон и возможность подключать внешние микрофоны для записи реалистичного, живого звука. Модуль Wi-Fi позволяет осуществлять прямые трансляции через сервис Ustream и дистанционно управлять камерой с мобильных устройств.
Новая матрица специально для 4K
Площадь каждой светочувствительной ячейки новой матрицы увеличена в 1,6 раз (по сравнению с FRD-AX33), что повышает чувствительность и обеспечивает высокое качество изображения с низким уровнем шума даже при съемке в темноте или при ярком освещении.
Новый объектив ZEISS Vario-Sonnar T* для 4K
Новый объектив позволяет запечатлеть важные детали на высококачественных снимках в 4K в диапазоне фокусных расстояний от широкоугольного до телеположения. Усовершенствованная асферическая линза (AA) не только максимально точно воспроизводит изображение, но и обеспечивает компактность объектива. Линза из низкодисперсионного стекла (ED) гарантирует точную цветопередачу. Многослойное покрытие ZEISS T* повышает качество изображения, устраняя нежелательные отражения, блики и двоение изображения
Широкий угол обзора
Если вы снимаете видео или занимаетесь фотосъемкой, лучший в своем классе широкоугольный объектив дает больше возможностей при съемке пейзажей и сцен внутри помещения, когда у вас недостаточно места, чтобы отступить назад. Даже без широкоугольной насадки на объектив некоторые видеокамеры снимают на фокусном расстоянии 26,8 мм (при соотношении сторон изображения 16:9) в режиме видео.
Стабилизатор Balanced Optical SteadyShot
Дополнительная стабилизация изображения компенсирует дрожание камеры для стабилизации видео во всем диапазоне фокусных расстояний: от широкоугольной съемки до съемки с сильным приближением. В режиме HD-видео эта функция компенсирует дрожание камеры благодаря интеллектуальному автоматическому 5-осевому стабилизатору изображения, который компенсирует вибрацию по пяти направлениям даже при видеосъемке на бегу.
Высокая скорость и точность реакции автофокуса для съемки самых важных моментов
Быстрая интеллектуальная автофокусировка обеспечивает скоростной контрастный автофокус, минимизируя движения объектива, прогнозируя диапазон автофокусировки и ускоряя работу привода объектива. Это позволяет добиться высокой скорости отклика и запечатлеть самые мимолетные моменты.
Расширенные возможности съемки с зумом
Объектив с 20-кратным оптическим зумом и зумом Clear Image с увеличением 30х/40х (для 4K/HD) позволяет снимать удаленные объекты и не упускать памятные моменты.
Реалистичная запись голоса, музыки и других звуков
Новая конструкция позволяет микрофону записывать более четкий звук по пяти направлениям, при этом уровень помех снижен приблизительно на 40%, а эффективность увеличена вдвое для 2-канального стереозвука (при съемке в формате XAVC S) и втрое при записи 5.1-канального объемного звука (при съемке в режиме AVCHD). Теперь возможно очень точное и невероятно четкое воспроизведение звука.
Высокоскоростная запись в разрешении Full HD для высококачественной замедленной съемки
Снимайте в разрешении Full HD на скорости 100 кадров в секунду (NTSC/PAL), монтируйте видеоматериал после съемки. В результате замедленное видео будет выглядеть невероятно плавно и четко при воспроизведении. Эта функция идеально подходит для подробного замедленного просмотра эпизодов спортивных событий и не только, которые происходят слишком быстро, чтобы их можно было как следует рассмотреть.
Интервальная съемка в 4K
Вы можете вести серийную съемку в разрешении 4K в течение длительного времени с заданным постоянным интервалом между кадрами, затем отредактировать всю последовательность изображений и наслаждаться воспроизведением серии фотографий в виде интервального видеоролика.
Воспроизведение видео в формате Full HD с суперсглаживанием
Более яркие впечатления от просмотра, даже если у вас нет 4K-телевизора. Благодаря избыточной выборке сглаживания камера автоматически преобразует 4K в формат Full HD с потрясающей детализацией.
Кадрированное воспроизведение
Благодаря высокому разрешению 4K можно выбрать определенную область снимка и просмотреть ее в формате Full HD. Кроме того, можно изменить размер обрезки с помощью рычажка зума или значка на экране.
Расширенные функции съемки
Полная пользовательская настройка с помощью эргономичных элементов ручного управления. Используйте простой в использовании многофункциональный диск ручного управления для настройки коэффициента увеличения, фокусировки, экспозиции, диафрагмы, выдержки, корректировки экспозиции в автоматическом режиме или режима баланса белого после выбора режима с помощью кнопки ручного управления. Электронный видоискатель обеспечивает точный предварительный просмотр изображения.
Временной код / Пользовательский бит
При видеозаписи можно добавлять такие данные, как временной код и пользовательский бит. При записи временного кода к данным об изображении добавляются данные о часах/минутах/секундах/кадрах для точного и расширенного видеомонтажа. При записи пользовательского бита к данным об изображении добавляются данные о дате/времени/номер сюжета и т.д. в виде произвольных восьмизначных чисел, которые затем используются для редактирования и монтажа видеоматериалов с двух или более камер.
Исключительное качество изображения
С помощью формата XAVC S, разработанного на базе формата XAVC для профессионального использования, можно осуществлять запись высококачественных изображений с высокой скоростью потока 4K 100 Мбит/с17 и Full HD 50 Мбит/с. При этом формат XAVC S подразумевает сжатие данных для большего удобства.
Великолепная ночная съемка
Эта функция использует инфракрасное излучение для фотосъемки даже в полной темноте. С помощью функции ночной съемки родители могут легко запечатлеть безмятежное выражение на лицах своих детей.
Фокусировка по лицу и Smile Shutter
Используйте функцию распознавания лиц для оптимизации фокуса, экспозиции и интенсивности цвета кожи, которые являются ключевыми в портретной съемке. Вы можете установить приоритет лица объекта, коснувшись его на ЖК-дисплее. Благодаря функции Smile Shutter камера также способна запечатлеть мимолетную улыбку на губах, даже при записи видео.
Автофокусировка с функцией фиксации
Эта функция позволяет лучше отслеживать движущиеся объекты с помощью выбора постоянной оптимальной точки автофокусировки и регулировать размер кадра в зависимости от характеристик снимаемого объекта. Просто коснитесь объекта на ЖК-экране, чтобы отслеживать быстро движущиеся объекты съемки.
Микрофон с поддержкой записи 5.1-канального объемного звука
Чистая и четкая запись звука для точной передачи атмосферы сцены, и возможность воспроизведения объемного звука с помощью системы домашнего кинотеатра. Индикаторы уровня на ЖК-панели обеспечивают непосредственный контроль за уровнем каждого канала.
*5.1 доступен только в формате AVCHD Full HD
Одновременная видеозапись в двух форматах
Параллельная запись видео в двух форматах — в формате XAVC S или AVCHD для максимального качества и в формате MP4. Таким образом, у вас всегда будет файл небольшого размера, готовый для мгновенного обмена, и файл профессионального качества для дальнейшего редактирования.
Прямая трансляция видеопотока через USTREAM
От камерных концертов до спортивных мероприятий — есть события, которые лучше наблюдать в режиме реального времени. Осуществляйте прямую трансляцию с первоклассным качеством звука и изображения.
Управление несколькими камерами
Чем больше кадров, тем шире возможности редактирования. Можно легко вести съемку с различных углов, независимо от того, используете ли вы камеры, подключенные к Handycam® напрямую, или с помощью беспроводного соединения. Управление несколькими камерами позволяет с легкостью синхронизировать параметры съемки на всех совместимых устройствах, подключенных к Wi-Fi.
Удаленное управление и обмен контентом в одно касание
Удаленное управление в одно касание позволяет использовать смартфон или планшет в качестве видоискателя или пульт дистанционного управления для цифровой камеры. А обмен контентом в одно касание позволяет передавать фотографии и видео с камеры. В обоих случаях, устанавливая приложение PlayMemories Mobile на смартфон или планшет с поддержкой NFC , вы сможете забыть о проблемах сложной настройки и устанавливать подключение, просто приложив устройство к камере. Теперь у вас появилась возможность управлять камерой с помощью смартфона в ситуациях, и контролировать процесс съемки в недоступных раньше ситуациях, а также делать групповые портреты и передавать контент на смартфон, чтобы затем выложить удачные фото или видео в социальную сеть. Нет NFC? Ничего страшного. Сопряжение можно также установить вручную.
ЖК-экран Xtra Fine с WhiteMagic
Высокоточный ЖК-экран Xtra Fine оснащен технологией WhiteMagic с использованием белых пикселей в сочетании с RGB-пикселями, что усиливает яркость экрана и позволяет пользователям видеть на экране мельчайшие детали и оттенки при любых условиях съемки, в том числе на улице при ярком солнечном свете.
Поддержка iMovie и Final Cut Pro X
Данный продукт совместим с программами Final Cut Pro X и iMovie.