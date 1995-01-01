Наглазник Sony FDA-EP10 для A6300, A6000, NEX-6, NEX-7

0 0 отзывов Код товара : УТ-00012479 Артикул : FDAEP10.SYH



Оригинальный сменный наглазник («насадка на окуляр видоискателя») Sony FDA-EP10, предназначающийся на случай утери наглазника, идущего в комплекте с камерой. Ограничивает попадание света в видоискатель, позволяя комфортно им пользоваться. Материал: пластик. Совместим с видоискателями камер A6300, A6000, NEX-6, NEX-7, а также видеокамер NEX-VG10 / -VG20 / -VG30 / -VG900 и с внешним видоискателем FDA-EV1S. Задать вопрос 990 ₽ Купить Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Описание Оригинальный сменный наглазник («насадка на окуляр видоискателя») Sony FDA-EP10, предназначающийся на случай утери наглазника, идущего в комплекте с камерой. Ограничивает попадание света в видоискатель, позволяя комфортно им пользоваться. Материал: пластик. Совместим с видоискателями камер A6300, A6000, NEX-6, NEX-7, а также видеокамер NEX-VG10 / -VG20 / -VG30 / -VG900 и с внешним видоискателем FDA-EV1S.

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