Описание

Приемник (ресивер) Sony FA-WRR1 позволяет дистанционно управлять вспышками Sony (общим числом до 15 шт.), а также дистанционно спускать затвор ведомых камер. Для работы необходим блок управления FA-WRC1M, установленный на основную, ведущую камеру или использующийся сам по себе (только функция дистанционного спуска). С новыми вспышками Sony, устанавливающимися в мульти-интерфейсный (Mi) разъем, работают все функции, в том числе автоматическое управление мощностью (TTL), дистанционное управление в ручном режиме и высокоскоростная синхронизация (HSS). Старые вспышки Sony с ножкой Sony / Minolta работают через адаптер ADP-MAA и только в ручном режиме.

FA-WRR1 может использоваться для работы со студийными вспышками с помощью универсального синхрокабеля (порт PC-Sync на правой стороне приемника). В этом случае приемник будет работать как универсальный радиосинхронизатор, мощность и другие параметры нужно будет устанавливать на самой вспышке.

FA-WRR1 также может использоваться для дистанционного спуска затвора камеры: для этого его нужно установить в башмак камеры. Если камера будет использоваться вместе со вспышкой, то приемник следует установить в другой держатель рядом с камерой, а вспышку - в башмак на камере. После чего приемник следует соединить с камерой с помощью кабеля VNC-MM1. Камера будет срабатывать при нажатии кнопки на блоке управления FA-WRC1M или при нажатии на спуск затвора на сопряженной с ним камере.

FA-WRR1 может устанавливаться в башмак камеры (Sony Mi shoe), в стандартный холодный башмак для аксессуаров, а также на штативы и прочие держатели с винтом 1/4"-20.

Полностью совместимые вспышки: HVL-F60M, HVL-F43M, HVL-F32M

Вспышки, совместимые в ручном режиме, через адаптер ADP-MAA: HVL-F58AM, HVL-F43AM, HVL-F42AM

Камеры, совместимые с функцией дистанционного спуска:

С байонетом A: ILCA-68, ILCA-77M2, ILCA-99M2, SLT-A58

С байонетом E: все современные камеры, включая NEX-3N, a3000, a3500, a5000, a5100, a6000, a6300, a6500, a7, a7S, a7R, a7 II, a7S II, a7R II

Радиочастота: 14 каналов в диапазоне 2.4 ГГц

Дальность действия: около 30 метров

Питание: 2 элемента типоразмера АА (не входят в комплект), 1 комплекта хватает приблизительно на 15 часов работы.

Размеры: 61 х 46.4 х 65.2 мм

Вес: 85 г (без питания)

