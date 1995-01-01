Описание

Блок управления (передатчик) Sony FA-WRC1M позволяет дистанционно управлять вспышками Sony (общим числом до 15 шт.), а также дистанционно спускать затвор ведомых камер. Для работы необходимы приемники FA-WRR1, на которые устанавливаются совместимые вспышки. С новыми вспышками Sony, устанавливающимися в мульти-интерфейсный (Mi) разъем, работают все функции, в том числе автоматическое управление мощностью (TTL), дистанционное управление в ручном режиме и высокоскоростная синхронизация (HSS). Старые вспышки Sony с ножкой Sony / Minolta работают через адаптер ADP-MAA и только в ручном режиме.

FA-WRC1M может использоваться для работы со студийными вспышками: приемник FA-WRR1 имеет порт PC-Sync. В этом случае блок управления будет работать как универсальный радиосинхронизатор, мощность и другие параметры нужно будет устанавливать на самой вспышке. Блок также имеет выход PC-sync для прямой проводной синхронизации или подключения таких устройств как флэшметры.

FA-WRC1M также может использоваться для дистанционного спуска затвора камеры: для этого приемник FA-WRR1 нужно установить в башмак камеры. Если камера будет использоваться вместе со вспышкой, то приемник следует установить в другой держатель рядом с камерой, а вспышку - в башмак на камере. После чего приемник следует соединить с камерой с помощью кабеля VNC-MM1. Камера будет срабатывать при нажатии кнопки на блоке управления FA-WRC1M или при нажатии на спуск затвора на ведущей камере.

FA-WRC1M совместим с ограниченным количеством моделей Sony. По состоянию на момент выхода блока, с ним совместимы камеры A6500, A7 II, A7S II, A7R II и ILCA-A99 II. Может потребоваться обновление программного обеспечения ("прошивки") камеры.

Полностью совместимые вспышки: HVL-F60M, HVL-F43M, HVL-F32M

Вспышки, совместимые в ручном режиме, через адаптер ADP-MAA: HVL-F58AM, HVL-F43AM, HVL-F42AM

Камеры, совместимые с функцией дистанционного спуска:

С байонетом A: ILCA-68, ILCA-77M2, ILCA-99M2, SLT-A58

С байонетом E: все современные камеры, включая NEX-3N, a3000, a3500, a5000, a5100, a6000, a6300, a6500, a7, a7S, a7R, a7 II, a7S II, a7R II

Радиочастота: 14 каналов в диапазоне 2.4 ГГц

Дальность действия: около 30 метров

Режимы работы: TTL, ручной, «группы», дистанционный спуск

Выдержка синхронизации 1/250 с. и поддержка высокоскоростной синхронизации

Группы: 3 группы в режиме TTL и в ручном, 5 групп в режиме «группы»

Уровень мощности в ручном режиме: от 1 до 1/256 с шагом 1/3 ступени

Питание: 2 элемента типоразмера АА (не входят в комплект), 1 комплекта хватает приблизительно на 12 часов работы.

Размеры: 58 х 65.8 х 83.7 мм

Вес: 93 г (без питания)