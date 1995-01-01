Заглушка горячего башмака Sony FA-SHC1M

0 0 отзывов Код товара : УТ-00073579 Артикул : FASHC1M.SYH



Заглушка Sony FA-SHC1M защищает «горячий башмак» типа Multi Interface Shoe от пыли, грязи и воды. Материалы: поликарбонат, АБС пластик. Размеры: 20.5 х 19.7 х 4.15 мм. Вес нетто: 1 г. Задать вопрос 390 ₽ Купить Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

Задать вопрос

Описание Заглушка Sony FA-SHC1M защищает «горячий башмак» типа Multi Interface Shoe от пыли, грязи и воды. Материалы: поликарбонат, АБС пластик.

Размеры: 20.5 х 19.7 х 4.15 мм.

Вес нетто: 1 г.

Видео

Наш обзор

Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.