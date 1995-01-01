Заглушка горячего башмака Sony FA-SHC1M
Код товара : УТ-00073579
Артикул : FASHC1M.SYH
390 ₽
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Описание
Заглушка Sony FA-SHC1M защищает «горячий башмак» типа Multi Interface Shoe от пыли, грязи и воды.
- Материалы: поликарбонат, АБС пластик.
- Размеры: 20.5 х 19.7 х 4.15 мм.
- Вес нетто: 1 г.
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